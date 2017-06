Izmantojot pirmčekus, vairākos Vecrīgas restorānos un krogos apiet nodokļu maksāšanu

LTV raidījums «Aizliegtais paņēmiens» vairākos Vecrīgas restorānos un krogos, saistītos ar libāniešu izcelsmes uzņēmēju Rabihu Odaimi, atklājis shēmu, ar kuru uzņēmumi, izmantojot pirmčekus, tiek pie skaidras naudas un apiet nodokļu maksāšanu. Žurnālistu apmeklējumam restorānos sekoja arī vairāki Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reidi.

Iepriekšējā «Aizliegtā paņēmiena» raidījumā konstatēts, ka oficiāli liela daļa no gardēžu iecienīto restorānu darbiniekiem strādā par minimālo vai pat par vēl zemāku algu, daļu no ienākumiem, iespējams, saņemot aploksnēs.

Par vienotu shēmu var runāt sešos populāros un apmeklētos Vecrīgas krogos un restorānos, kuros galvenais saimnieks ir libāņu izcelsmes uzņēmējs Rabihs Odaime, viņa sieva Anita Odaime un arī Raimonds Vasiļjevs.

Reklāma

Tajos bieži viesi ir tieši ārzemju tūristi, kurus, iespējams, mazāk satrauc pirmčeku sistēmas izmantošana.

Vasiļjevs un Odaimu pāris ir vai nu īpašnieki, vai valdes locekļi restorānus pārvaldošajās firmās. Plaša informācija par viņiem nav pieejama. Uzņēmuma SIA «Teatro», kas kontrolē restorānu «Peter's Brew House», 2016.gadā apgrozījums apmēram pusmiljons eiro, peļņa 70 tūkstoši.

Par spīti labajiem rezultātiem, sociālās iemaksas par reģistrētājiem 11 darbiniekiem ir 113 eiro mēnesī - mazākas nekā vajadzētu būt pat no minimālās algas. Savukārt SIA «Baltic Holiday» kontrolē restorānu «Zvejnieka dēls» un krogu «Queen’s pub». Uzņēmuma apgrozījums vairāk nekā 800 tūkstoši. Zaudējumi 27 tūkstoši. Reģistrēti 22 darbinieki. Sociālās iemaksas par vienu 166 eiro mēnesī. Vairāk nekā no minimālās algas, bet atgādinām, ka vairākos iepriekšējā raidījumā aplūkotajos labo piemēru restorānos tās sniedzās pāri trim simtiem.

Trešā firma, SIA «Līvu terase», kas apsaimnieko gan terasi, gan «Colonel Brew Pub», acīmredzot ir kādā pārmaiņu procesā, jo par 2016.gadu uzrāda apgrozījumu nulle un zaudējumus apmēram 200 eiro apmērā.

«Aizliegtais paņēmiens» devās pārbaudīt informāciju par to, ka šajos restorānos, maksājot skaidrā naudā - un ko tūristi dara gana bieži - klienti tiek mānīti ar pirmčekiem. Tie ir čeki, kas it kā atgādina īstos, kas it kā ir izgājuši cauri kases aparātiem, bet patiesībā tā nenotiek.

Sestdienas vakarā krogā «Queen’s Pub» žurnālisti uzdevās par angliski runājošiem tūristiem. Pa stundu, kuru žurnālisti pavadīja, vērojot kases aparātu, tas tiek iedarbināts tikai vienu reizi. Bet tam blakus esošais printeris izmantots rēķinu drukāšanai kādas reizes piecas...

Arī žurnālisti saņēma čeku no printera. Pirmčeki parasti ir domāti, lai viesi varētu redzēt kopējo summu un vajadzības gadījumā to apstrīdētu. «Aizliegtais paņēmiens» samaksāja noteikto summu, gaidot īsto čeku, taču saņēma vēl vienu pirmčeku. Analoģiska aina atkārtojās pēc nedēļas arī «Pētera Alus brūzī» un vēlreiz «Queen’s pub».

Ar saņemtajiem pirmčekiem «Aizliegtais paņēmiens» vērsās Valsts ieņēmumu dienestā, kas atzina, ka šī ir sabiedriskajā ēdināšanā populāra shēma, kā ieņēmumus noslēpt.

Pēc dažām dienām īpašā reidā vairākus Rabiha Odaimes krogus apmeklē arī Valsts ieņēmumu dienests. Galvenais mērķis ir atrast serveri, kas savieno viesmīļu darba stacijas un kurā fiksēti reālie ieņēmumi. Pēc «Aizliegtajam paņēmienam» atklātām ziņām, vērtīgais serveris atrasts kādā pagrabtelpā, un, lai arī sākotnēji kāda restorāna darbiniece iebarikadējusies to centusies nosargāt, tas tomēr izņemts.

Saistītie raksti