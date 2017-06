Noskaidroti reklāmas festivāla «Golden Hammer» uzvarētāji

Starptautiskajā reklāmas festivālā «Golden Hammer» noskaidroti tā uzvarētāji, informēja festivāla projektu menedžere Santa Sakne.

2017.gada balva balva radošajās kategorijās - «Creativity Case» - tika piešķirta Gruzijas aģentūrai «Leavingstone», kura saņēma galveno balvu arī digitālajā kategorijā «Access Key».

Galvenā balva komunikāciju kategorijās - «Communications Folder» - tika piešķirta Rumānijas aģentūrai «Golin / MullenLowe», kura saņēma arī augtāko novērtējumu sabiedrisko attiecību kategorijā «PR Frame». Festivāla balvu - «Network of the year» - šogad saņēma aģentūru tīkls «Golin».

No 131 finālistu darbiem 26 darbi saņēma zelta āmurus, 23 darbiem tika piešķirti sudraba āmuri, savukārt īpaši augsto novērtējumu «Grand Prix» saņēma septiņi darbi.

Reklāmas aģentūra «DDB Latvia» par kampaņu «Insider's Guide to Riga - A journey with the Taxi driver» tika apbalvota ar zelta āmuru, savukārt par kampaņu «Insider's Guide to Riga - The Women's blogger pitstops» aģentūra savā īpašumā ieguva sudraba āmuru. Sudraba āmuru savā īpašumā ieguva arī aģentūra «New Black» par kampaņu «What is the most complicated way to light up a Christmas tree?» un aģentūra «Pagan Ogilvy» par kampaņu «Colorfully black&white».

Jau ziņots, ka festivāla starptautiskā žūrija pirmo darbu vērtēšanas kārtu veica elektroniski maija vidū, izvirzot festivāla finālistus.

Darbu vērtēšanas otrā kārta no 31. maija līdz 1. jūnijam norisinājās Rīgā, kur starptautiskā žūrija, klātienē, noskaidroja galveno balvu ieguvējus.

