Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus saņemošo pašvaldību fiksē reizi gadā

Latvijā reizi gadā tiek fiksēts, kuras pašvaldības teritorijā ir deklarēts iedzīvotājs un kura pašvaldība tādējādi saņems 80% no viņa samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), pastāstīja Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis.

Viņš norādīja, ka IIN maksājumiem par pamatu tiek ņemta kārtējā gada 1.janvārī deklarētā dzīvesvieta. Tādējādi, ja cilvēks gada vidū maina deklarēto dzīvesvietu, arī visu atlikušo gadu viņa samaksātais IIN nonāks tās pašvaldības budžetā, kurā viņš bija deklarēts gada pirmajā dienā.

Finanšu ministrijas pārstāvis vērtēja, ka nereti iemesls deklarēties no vienas pašvaldības citā saistīts ar pašvaldību lēmumiem, kas ietekmē ģimenes budžetu. Piemēram, Rīgas domes pieņemtie saistošie noteikumi paredz: par mājokli Rīgā, kurā neviens nav deklarēts, jāmaksā nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no tā kadastrālās vērtības. Taču, ja kāds šajā īpašumā ir deklarēts, tad tiek piemērota pazemināta nekustamā īpašuma nodokļa likme - no 0,2% līdz 0,6% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības.

Pēc sestdien notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kurās Rīgā vairāk nekā puses vēlētāju atbalstu saņēma līdzšinējais Rīgas domes vadošais politiskais spēks «Saskaņa»/«Gods kalpot Rīgai», vairāki tvitera lietotāji pauduši neapmierinātību ar vēlēšanu rezultātiem galvaspilsētā un gatavību deklarēt dzīvesvietu citā pašvaldībā, lai nemaksātu nodokļus Rīgai. Piemēram, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Iesalnieks tvitera kontā svētdien paziņoja, ka izdeklarējas no Rīgas un ka viņa maksātais nodoklis turpmāk nonāks pašvaldībā, kas to iztērēs salīdzinoši lietderīgi.

Par apvienību «Saskaņa»/«Gods kalpot Rīgai» galvaspilsētā balsoja 50,82% vēlēšanu dalībnieku, tādējādi ļaujot šim politiskajam spēkam nākamajā Rīgas domes sasaukumā iegūt 32 deputātu mandātus no 60.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi nonāk gan valsts, gan pašvaldību budžetā - valsts budžetā tiek iemaksāti 20% no IIN, bet 80% nonāk tās pašvaldības budžetā, kurā iedzīvotājs deklarējis dzīvesvietu.

