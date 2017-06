Par FKTK Uzraudzības departamenta direktori un padomes locekli iecelta Nora Dambure

No 6.jūnija par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta direktori un padomes locekli iecelta līdzšinējā Uzraudzības departamenta direktora vietniece Nora Dambure.

Savukārt līdzšinējā Uzraudzības departamenta direktore un padomes locekle Jeļena Ļebedeva turpinās darbu FKTK, stiprinot vienu no prioritārajiem uzraudzības virzieniem, kas patlaban Eiropas Savienībā strauji attīstās - banku darbības atjaunošanas un noregulējuma jomu. Ļebedeva turpmāk būs Vienotā Noregulējuma valdes locekle, kā arī attīstīs un vadīs Noregulējuma un garantiju fonda struktūrvienību, paziņojumā medijiem informē FKTK.

Dambure FKTK strādā no pirmās dibināšanas dienas, tas ir, no 2002.gada 1.jūlija. No 2017. gada marta viņa bija Uzraudzības departamenta direktore vietniece, bet no 2011. līdz 2017.gadam vadīja Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļu.

«Dambure ar savu līdzšinējo darbību FKTK pierādījusi sevi kā savas jomas profesionāle ar gadu gaitā uzkrātām zināšanām un pieredzi finanšu sektora uzraudzības jautājumos,» norāda FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Viņš pauž pārliecību, ka Dambure varēs pārliecinoši turpināt uzņemto uzraudzības kursu atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei.

Atbilstoši FKTK likuma prasībām Dambures kandidatūra saskaņota ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS).

Savukārt Ļebedeva bija FKTK padomes locekle un Uzraudzības departamenta direktore kopš 2012.gada marta.

