«Rīgas namu pārvaldnieka» apgrozījums pirmajā ceturksnī samazinājies par 18,2%

Namu apsaimniekotāja «Rīgas namu pārvaldnieks» apgrozījums šogad pirmajos trijos mēnešos bija 13,366 miljoni eiro, kas ir par 18,2% mazāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, savukārt kompānijas peļņa sarukusi par 44,7% un bija 527 947 eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Vienlaikus «Rīgas namu pārvaldnieka» finanšu pārskats liecina, ka apgrozījuma plāns pirmajam ceturksnim nav izpildīts - 2017.gada pirmajiem trim mēnešiem plānotais «Rīgas namu pārvaldnieka» apgrozījums bijis 15,6 miljoni eiro.

«Rīgas namu pārvaldnieka» finanšu pārskara vadības ziņojumā atzīmēts, ka kompānijas kopējie ieņēmumi 2017.gada pirmajā ceturksnī bija 14,03 miljonu eiro apmērā, bet kopējie izdevumi bija 13,5 miljoni eiro. Salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu kompānijas kopējie ieņēmumi šogad pirmajos trijos mēnešos sarukuši par 17,3%, bet kopējie izdevumi samazinājušies par 15,6%.

Tāpat kompānijas finanšu pārskatā minēts, ka «Rīgas namu pārvaldnieka» ieņēmumi no dzīvojamā fonda pārvaldīšanas šogad pirmajos trijos mēnešos veidoja 10,8 miljonus eiro, kamēr plānoto ieņēmumu apmērs bija 11 miljoni eiro, savukārt ieņēmumi no nedzīvojamā fonda pārvaldīšanas minimāli pārsnieguši plānu - pirmajā ceturksnī «Rīgas namu pārvaldnieka» ieņēmumi no nedzīvojamā fonda pārvaldīšanas veidoja 0,29 miljonus eiro, kamēr plānoto ieņēmumu apmērs bija 0,28 miljoni eiro.

2017.gada pirmajos trijos mēnešos remontdarbi veikti 926 dzīvojamās mājās par kopējo summu 2,79 miljoni eiro, tajā skaitā ēku konstruktīvo elementu remonti veikti 651 380 eiro apmērā, ūdensvada un kanalizācijas remonti - 560 980 eiro apmērā, siltumapgādes sistēmu remonti veikti 343 750 eiro apmērā, elektroapgādes sistēmu remonti - 316 360 eiro apmērā, liftu remonti - 304 010 eiro apmērā, kāpņu telpu kosmētiskie remonti - 185 230 eiro apmērā, jumtu remonti - 135 450 eiro apmērā, dūmvadu, skursteņu un ventilācijas šahtu remonti - 105 380 eiro apmērā, bet pārējie remonti, tostarp siltināšanas darbi veikti 184 030 eiro apmērā.

Norēķinu veikšanai par saņemtajiem pakalpojumiem ar «Rīgas namu pārvaldnieka» klientiem, kuriem izveidojies maksājumu parāds, šogad pirmajā ceturksnī noslēgti 834 izlīgumi par pamatparāda samaksu ilgākā laika periodā.

Kompānijas debitoru parādi 2017.gada marta beigās bija 33,92 miljonu eiro apmērā.

Savukārt kopējais «Rīgas namu pārvaldnieka» saistību apmērs marta beigās bija 75,63 miljoni eiro. Kompānijas parādi pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem šogad marta beigās bija 23,49 miljoni eiro. Lielākie pakalpojumu sniedzēji kompānijai ir AS «Rīgas siltums» un SIA «Rīgas ūdens».

Šogad 31.martā «Rīgas namu pārvaldnieka» pārvaldīšanā bija 4405 ēkas ar kopējo platību 8,238 miljoni kvadrātmetru.

«Rīgas namu pārvaldnieka» apgrozījums 2016.gada pirmajā ceturksnī bija 16,34 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa bija 954 987 eiro.

«Rīgas namu pārvaldnieks» pieder Rīgas pašvaldībai. Uzņēmums izveidots 2010.gada beigās, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldīšanas kapitālsabiedrības.

