Pēc stikla plākšņu atdalīšanās no tirdzniecības centra «baata» fasādes Liepājā sākta to demontāža

Lai nodrošinātu Liepājas tirdzniecības centra «baata» drošu ekspluatāciju pēc janvārī notikušās stikla plākšņu atdalīšanās no fasādes, tiks veikta pilnstikla fasādes demontāža, informēja nekustamā īpašuma kompānija SIA «Hiponia».

Stikla plāksnes fasādē piestiprinātas pie karkasa ar manšetēm, kas laika gaitā zaudējušas savu elastību un funkcionalitāti, tāpēc vairs nevar noturēt plāksnes, aģentūrai LETA pastāstīja Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls. Rezultātā viena no plāksnēm bija nokritusi no fasādes. Apkārtējie negadījumā, kas noticis janvārī, cietuši nav.

Štāls stāstīja, ka uzreiz pēc negadījuma tirdzniecības centru apsekoja būvvaldes speciālisti, taču turpmāko uzraudzību veic Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kura atbildībā ir sabiedriskās ēkas.

«Hiponia» skaidro, ka pilnstikla fasādes demontāža tiks veikta, ņemot vērā BVKB un būvvaldes norādījumus. Veicamie demontāžas darbi tirdzniecības centra ikdienas darbību neietekmēs un klienti varēs turpināt apmeklēt tirdzniecības centru kā ierasts.

Demontāžas darbi tiks sākti jūnijā un tos plānots pabeigt divu nedēļu laikā. Paralēli demontāžas darbu organizēšanai SIA «Hiponia» ir apzinājusi pagaidu fasādes noformējuma iespējas, līdz tiks izstrādāts un saskaņots nepieciešamais ēkas fasādes pārbūves risinājuma būvprojekts.

Plānots, ka pēc pilnstikla fasādes demontāžas un citu norādījumu izpildes varēs atsākt pilnībā lietot autostāvvietu tirdzniecības centra fasādes daļā un pilnvērtīgi atjaunot ēkas ieejas no Klaipēdas ielas puses darbību.

Tirdzniecības centrs «baata» ir daļa no SIA «Hiponia» aktīvu portfeļa, ko uzņēmums pārņēma no AS «Latvijas Hipotēku un zemes banka». Divstāvu tirdzniecības centra veikali aizņem gandrīz 8000 kvadrātmetru platību. Tirdzniecības centrs atvērts 2009.gada 30.aprīlī.

