Koalīcijas partneri skeptiski par PVN celšanu

Koalīcijas politiķi pagaidām pauž skeptisku nostāju par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) celšanu veselības aprūpes finansēšanai, kā arī ir kritiski par iespēju ieviest vienādu obligātās veselības apdrošināšanas maksājumu visiem iedzīvotājiem. Valdību veidojošās partijas neizslēdz iespēju atbalstīt obligāto veselības apdrošināšanu ar diferencētu maksājumu.

Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) vēl būs jālemj par to, kuru no piedāvātājiem variantiem politiskais spēks varētu atbalstīt, aģentūrai LETA sacīja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Paužot personīgo viedokli, viņš norādīja, ka varētu diskutēt par obligāto veselības apdrošināšanu, kurā bagātākajiem būtu jāveic lielāks maksājums nekā trūcīgajiem. Ja tiktu izvēlēts šis finansējuma avots, tad varētu būt iedzīvotāju grupas, kuras tiktu atbrīvotas no maksājuma veikšana, piebilda Brigmanis.

Politiķis uzsvēra, ka «manas balss par PVN celšanu nebūs», reizē piebilstot, ka varbūt viņš šajā jautājumā izsakās «ļoti pārsteidzīgi». Brigmanis atturējās prognozēt, kāda būs ZZS kopējā nostāja par piedāvājumu celt PVN.

«Vienotības» Saeimas frakcijas vadītāja Solvita Āboltiņa aģentūrai LETA sacīja, ka par darba grupas piedāvātajiem variantiem būs jādiskutē. Vienlaikus viņa bija skeptiska par PVN celšanu, jo to sajutīšot katrs iedzīvotājs.

Vienlaikus Āboltiņa piebilda, ka «Vienotība» bija drīzāk atbalstoša par obligāto veselības apdrošināšanu, tomēr tā neatbalsta vienādu maksājumu visiem. Viņasprāt, būtu jādiskutē par diferencētiem maksājumiem.

Arī nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš sacīja, ka pirmā reakcija par PVN celšanu ir negatīva. Tas esot krīzes risinājums, bet pašlaik nav krīzes situācija.

Savukārt obligāto veselības apdrošināšanas maksājumu varētu ieviest cilvēkiem, kuri nemaksā sociālo nodokli. Tomēr arī tad maksājums varētu būt diferencēts, piebilda Bērziņš.

Kā ziņots, Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) vadītā veselības darba grupa piedāvās koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - par vienu procentpunktu celt pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai ieviest obligāto veselības apdrošināšanu.

Pēc premjera teiktā, PVN celšana par procentpunktu veselības budžetā nodrošinātu aptuveni 80 miljonus eiro.

Savukārt Latvijas Bankas piedāvātais risinājums paredz ieviest obligāto sociālo apdrošināšanu, nosakot mēneša maksu 20 eiro apmērā, veselības budžetā nodrošinātu aptuveni 250 miljonus eiro.

Jau vēstīts, ka valdības vadītājs iepriekš norādījis, ka viņa vadītā darba grupa no iepriekšējām darba grupām atšķiras ar to, ka šoreiz ir noteikta robeža jeb datums, proti, 1.jūnijs, līdz kuram jāpanāk vienošanās. Viņš uzsvēra, ka koalīcijai būs jāsanāk kopā un jāpieņem viens no risinājumiem, kas kādam noteikti nepatiks.

