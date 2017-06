Aizbildinoties ar vajadzību finansēt veselības nozari, ZZS piedāvā celt PVN

Premjerministrs Māris Kučinskis (ZZS) (no kreisās) un ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis. Foto: Ieva Lūka / LETA

Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) vadītā veselības darba grupa piedāvās koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu.