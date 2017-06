Starp «Gada prece 2016» arī kviešu milti un Jura Rubeņa grāmata «Viņš un viņa»

Juris Rubenis savas grāmatas "Viņš un viņa. Mīlestība. Attiecības. Sekss." atvēršanas svētkos. Foto: Evija Trifanova/LETA

Pirktāko preču vidū pērn bija AS «Dobeles dzirnavnieka» kviešu milti «Ekstra» un mācītāja Jura Rubeņa grāmata «Viņš un viņa», informēja pasākuma «Gada prece 2016» rīkotāji. Tāpat «Gada preces» nosaukumu ieguvusi «Provansas majonēze Francis», dzeramais ūdens «Ķekavas Avots», «Energizer Alkaline Power AA» baterijas, AS «Lazdonas piensaimnieks» ražotais «Saldkrējuma sviests» un AS «Balticovo» ražotās «Zemnieku olas», kā arī vēl citi produkti.