«Homburg Zolitude» tiesā iesniegusi pretprasību pret «Re&Re» miljona eiro apmērā

Nekustamā īpašuma Zolitūdes traģēdijas vietā Rīgā, Priedaines ielā 20, attīstītājs SIA «Homburg Zolitude» vērsies pret projekta būvnieku SIA «Re&Re» Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ar pretprasību par zaudējumu atlīdzību viena miljona eiro apmērā, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāve Rūta Grikmane.

Grikmane paskaidroja, ka konkrētā summa aprēķināta, ņemot vērā prāvo valsts nodevas apmēru, kas jāmaksā, iesniedzot prasību. «Tas neizslēdz iespēju likumā noteiktā kārtībā šo pretprasības summu arī palielināt vai mainīt,» piebilda uzņēmuma pārstāve.

Pretprasība ir iesniegta vienā no lietām, kurā zaudējumu atlīdzību pirmais pieprasīja «Re&Re», pamatojot to ar apgalvojumu, ka «Homburg Zolitude» esot nepamatoti izbeidzis būvniecības līgumu un nepamatoti pieprasījis AS «SEB banka» izmaksāt garantiju, kas bija paredzēta, lai nodrošinātos pret būvnieka saistību neizpildi.

«Homburg Zolitude» uzskata šo «Re&Re» celto prasību par pilnībā nepamatotu, jo tirdzniecības centrs ir sagruvis, savukārt dzīvojamās mājas jaunbūve nav pabeigta un tajā ir daudzi būtiski defekti, kuru dēļ Rīgas pilsētas pašvaldības komisija 2015.gadā atzina šo jaunbūvi par A kategorijas graustu.

«Par šīm negatīvajām sekām, kas ir radījušas «Homburg Zolitude» zaudējumus, ir atbildīga «Re&Re», ko pierāda speciālistu un ekspertu atzinumi un par ko vedina domāt arī fakts, ka būvniecības uzņēmums gan kā juridiska persona, gan arī tās darbinieks tiek tiesāti Zolitūdes traģēdijas krimināllietā,» tā paziņojumā norādīja uzņēmuma pārstāve.

«»Homburg Zolitude» vēlas normālā un tiesiskā veidā risināt visus strīdus, kā to līdz šim vienmēr centusies darīt, nevis izvairīties no atbildības, kā to pēdējo gadu laikā dara dažas citas traģēdijā iesaistītās kompānijas. «Homburg Zolitude» arī uzsver, ka kopš paša projekta sākuma tā īstenošanā bija iesaistīti tikai tie vietējie speciālisti un komercsabiedrības, kuri tajā brīdī savā nozarē tika uzskatīti par labākajiem,» rezumēja Grikmane.

«Re&Re» advokāts Uģis Grūbe aģentūrai LETA pastāstīja, ka «Re&Re» pagājušā gada vasarā ir iesniegusi divas prasības pret «Homburg Zolitude». Pirmā prasība ir par parāda piedziņu 416 639,08 eiro apmērā, ko veido parāds 378 762,8 eiro apmērā un līgumsods 37 876,28 eiro apmērā.

«Parāds ir izveidojies par jau paveiktajiem, bet neapmaksātajiem darbiem daudzdzīvokļu ēkā Priedaines ielā 20. 2014.gada vasarā «Homburg Zolitude» piekrita, ka daļa darbu nav apmaksāta, bet tā arī līdz šim par tiem nav samaksāts,» skaidroja Grūbe.

Savukārt otru prasību pret «Homburg Zolitude» būvfirma iesniedza par zaudējumu piedziņu 243 370,4 eiro apmērā. Grūbe skaidroja, ka zaudējumus radīja «Homburg Zolitude» prasība «SEB bankai» izmaksāt būvnieka iemaksāto garantiju. «Zinot, ka nav samaksāts par padarīto, viņi vēl noņēma no bankas konta garantijas naudu,» sacīja Grūbe.

Advokāts piebilda, ka abas lietas vēl nav izskatītas pirmajā instancē, jo esot bijis jānokārto daudzi procesuāli jautājumi. Lietu par zaudējumu piedziņu tiesa izskatīs 2.jūnijā, bet otru lietu - 2017.gada martā. «Vēl nav zināms, vai tiesa pieņems izskatīšanai «Homburg Zolitude» celto pretprasību. Ja tiesa šo lietu pieņems izskatīšanai, tad komentēt varēsim pēc iepazīšanās ar šo prasību,» piebilda Grūbe.

2013.gada 21.novembrī Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam, «Maxima» veikala gruvešos dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva.

