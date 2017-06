Privatizācijas aģentūras peļņa pērn sasniegusi 5,79 miljonus eiro

VAS «Privatizācijas aģentūra» (PA) pagājušajā gadā strādājusi ar peļņu 5,79 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš, pavēstīja PA sabiedrisko attiecību vadītājs Guntis Kārkliņš.

Viņš arī informēja, ka PA turējumā esošā aktīvu portfeļa izstrādes rezultātā PA ir pārskaitījusi valsts budžetā un citām valsts institūcijām ieņēmumus no valsts īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un parādu kapitalizācijas, kā arī no valsts īpašuma iznomāšanas 5,39 miljonu eiro apmērā. PA turējumā un valdījumā esošā valsts aktīvu portfeļa vērtība, neskaitot meitassabiedrības, pagājušā gada beigās bija 151,55 miljoni eiro.

Kārkliņš atzīmēja, ka PA veic tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī ar atsevišķiem Ministru kabineta (MK) rīkojumiem uzdotos īpašos uzdevumus, kuri tās ikdienas darbības kontekstā tiek grupēti piecos biznesa virzienos - «Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti», «Dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašumi», «Kapitāla daļas un problemātiskie aktīvi», «Līgumu kontrole» un «Privatizācijas sertifikāti».

Reklāma

Veicot PA deleģētos uzdevumus, 2016.gadā PA izdevies saglabāt iepriekšējo gadu portfeļa izstrādes intensitāti, kopumā noslēdzot 164 pirkuma līgumus (2015.gadā - 149 līgumi) 5,76 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 31% vairāk nekā 2015.gadā. Pērn noslēgti 49 apbūvētu, neapbūvētu zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkuma līgumi 2,17 miljonu eiro vērtībā. PA pērn noslēdza 111 dzīvokļu īpašumu atsavināšanas līgumus 1,11 miljonu eiro vērtībā. Biržas «Nasdaq Riga» izsolē tika realizētas visas PA turējumā esošās AS «Grindeks» un «Valmieras stikla šķiedra» akcijas par kopējo vērtību 2,06 miljoni eiro. Kopumā 2016.gadā veikti četri valsts kapitāldaļu pirkuma darījumi par kopējo summu 2,48 miljoni eiro, klāstīja Kārkliņš.

Viņš arī norādīja, ka PA pagājušajā gadā noslēdza 694 vienošanās par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības, pašvaldībām īpašumā nodoti 15 valsts dzīvokļa īpašumi, pabeigta privatizācija 78 valsts īpašuma objektam un noslēgti 33 zemes izpirkuma līgumi.

2016.gadā PA tai valsts deleģētos pienākumus papildināja ar trim jauniem uzdevumiem - apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, slēgt un administrēt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumus, kā arī nodrošināt maksājumu saņemšanu privatizācijas sertifikātos par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju. Līdz ar to PA pērn 1.oktobrī kļuva par vienīgo institūciju valstī, kas nodrošina privatizācijas sertifikātu apkalpošanu. Kopš 1994.gada Latvijas iedzīvotājiem piešķirti 112,4 miljoni privatizācijas sertifikātu, no kuriem līdz šā gada 1.janvārim izlietoti 109,8 miljoni sertifikātu, taču joprojām ir neizmantoti 2,5 miljoni sertifikātu. Neizmantotie sertifikāti ir izvietoti gandrīz 400 000 kontu. No tiem vairāk nekā 60% kontos ir līdz vienam sertifikātam un vēl 26% kontos ir no viena līdz 10 sertifikātiem.

PA ar MK lēmumiem tiek uzdoti arī speciāli uzdevumi, tajā skaitā PA nodrošina problemātisko aktīvu (meitassabiedrību) pārvaldību un atsavināšanu. 2016.gadā tika dibināts PA meitasuzņēmums SIA «FeLM», kura vienīgais darbības mērķis ir prasījuma pret AS «KVV Liepājas metalurgs» pārvaldīšana.

Kārkliņš arī norādīja - lai PA darbība būtu pārskatāmāka un atspoguļotu visus darbības virzienus, papildu PA gada pārskatam pirmo reizi ir sagatavots arī koncerna konsolidētais gada pārskats, kas ietver meitasuzņēmumu darbību. Koncernā, kura mātessabiedrība ir PA, ir trīs meitassabiedrības - AS «Reverta», SIA «Hiponia» un «FeLM». Koncerna gada pārskats sagatavots, tajā iekļaujot «Hiponia» un «FeLM», bet atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumā noteiktajam «Reverta» netika iesaistīta konsolidācijā. Šogad 1.jūlijā sāksies «Reverta» likvidācijas process. Atbilstoši restrukturizācijas plānam «Reverta» darbību plānots izbeigt līdz 2017.gada beigām.

«Koncerns pārskata gadā ir aktīvi strādājis pie savā īpašumā, turējumā un valdījumā esošā aktīvu portfeļa izstrādes atbilstoši koncerna mērķim - pakāpeniski atgūt pēc iespējas vairāk līdzekļu no nekustamā īpašuma portfeļa un citiem aktīviem,» pauda Kārkliņš. Pārņemot 2016.gadā jaunu uzdevumu - prasījuma pret «KVV Liepājas metalurga» pārvaldīšanu, kopējais koncerna konsolidētās bilances apmērs pagājušā gada beigās bija pieaudzis līdz 157,95 miljoniem eiro, neskaitot konsolidācijā neiekļauto «Reverta».

Kopumā koncerna īpašumā, kā arī turējumā un valdījumā ir aktīvi ar kopējo vērtību 309,5 miljoni eiro, kas ietver gan atsavināšanai un privatizācijai nodotos valsts īpašumus, gan arī PA un tās meitasuzņēmumu aktīvus, kas ietverti konsolidētajā gada pārskatā. PA īpašumā ir arī «Reverta» 96,89% akcijas. «Reverta» aktīvu apmērs 2016.gada beigās bija 58,94 miljoni eiro.

PA ir izstrādājusi arī turpmākās darbības stratēģijas projektu, kurā kā darbības mērķis ir noteikts - nodrošināt profesionālu valsts kapitāldaļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī PA turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju. Stratēģijas projektā noteikto mērķi saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu jāapstiprina MK.

2015.gadā PA strādāja ar zaudējumiem 71 312 eiro apmērā.