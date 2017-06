Elektrostaciju īpašnieki nesteidz paust atbalstu OIK saistību iespējamajai atpirkšanai

Elektrostaciju īpašnieki nesteidz paust atbalstu potenciālajam piedāvājumam atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju, noskaidroja aģentūra LETA.

Ekonomikas ministrija (EM) varētu piedāvāt pieciem ražotājiem atteikties no paredzēta atbalsta 75% apmērā par elektrostaciju uzstādīto jaudu, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju. Tie būtu Rīgas TEC-1 un TEC-2, kas pieder AS «Latvenergo», AS «Rīgas siltums» piederošā Imantas siltumcentrāle, Nīderlandes reģistrētajam «Fortum Holding B.V» piederošais «Fortum Jelgava» un «Juglas jauda», kas pieder Sergejam Meļohinam un Kristinai Meļohinai.

«Fortum Jelgava» pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums saņēmis EM izstrādāto piedāvājumu grozījumiem un patlaban vērtē to.

«Ņemot vērā to, ka no minētajiem ražotājiem esam vienīgais uzņēmums, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, ceram, ka uz mūsu darbību tie neatstās negatīvu iespaidu. Jāteic, ka elektroenerģijas tirgus attīstībai ir ļoti būtiski noteikt skaidrus nākotnes mērķus un konkurencē balstītus principus atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas attīstībai periodam no 2020.gada. Lai īstenotu Parīzes vienošanās laikā noteiktos mērķus klimata pārmaiņu samazināšanā, mēs sagaidām aktīvāku EM rīcību tieši šajā jomā,» klāstīja «Fortum Jelgava».

Savukārt «Rīgas siltuma» Informācijas daļas vadītāja Agnete Bušta aģentūrai LETA atzīmēja, ka lielas jaudas enerģētikas projekti ir ilglaicīgi - vismaz līdz 30 gadiem. «Pirms lēmuma pieņemšanas par finansiāli ietilpīgā un tehniski sarežģītā siltumcentrāles «Imanta» koģenerācijas elektrostacijas projekta īstenošanu tika izstrādāti tehniski-ekonomiskie pamatojumi, izveidotas ražošanas programmas, aprēķināti atmaksāšanās laiki un saplānotas naudas plūsmas, pamatojoties uz tā laika spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Koģenerācijas stacija sāka darbību 2006.gadā. Sākot no 2012.gada, tika veiktas vairākas izmaiņas Latvijas normatīvajos dokumentos, kas būtiski ietekmēja elektroenerģijas ražošanas procesa finansiālos rādītājus,» klāstīja Bušta.

Pēc viņas teiktā, neskatoties uz normatīvo aktu grozījumiem, kas būtiski ietekmēja «Rīgas siltuma» plānotās naudas plūsmas, jau vairākus gadus uzņēmums akumulē šos neparedzētos izdevumus savā budžetā, nepaaugstinot siltumenerģijas tarifu.

«EM piedāvātais risinājums paredz piedāvāt piecām elektrostacijām atteikties no ikmēneša atbalsta maksājuma, pretim saņemot tūlītēju vienreizēju kompensāciju, kas diemžēl ir mazāka par pašreizējo ikmēneša maksājumu kopsummu. Iesaistīšanās šādā sadarbības modelī ir brīvprātīga. Pastāv arī otra iespēja - nemainīt esošos nosacījumus. Ja tiks akceptēts EM piedāvātais risinājums, «Rīgas siltums» izvērtēs, kuru no iespējām izmantot,» sacīja uzņēmuma Informācijas daļas vadītāja.

«Latvenergo» jau iepriekš norādījis, ka energokompānijas finanšu situācija ļauj apsvērt potenciālo piedāvājumu atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas OIK ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju, taču konkrēti risinājumi būs atkarīgi Ministru kabineta tālākajiem lēmumiem.

Kā ziņots, EM varētu piedāvāt pieciem ražotājiem atteikties no paredzēta atbalsta 75% apmērā par elektrostaciju uzstādīto jaudu, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju.

Lielāko vienreizējo kompensāciju saņemtu par TEC-2, kuram atbalsta perioda beigas ir 2028.gada 23.septembris. Kompensācija būtu 427,76 miljoni eiro. Seko TEC-1 (atbalsta perioda beigas 2020.gada 30.oktobris; kompensācija - 26,52 miljoni eiro), «Fortum Jelgava» (atbalsta perioda beigas 2028.gada 23.septembris; kompensācija - 25,94 miljoni eiro), Imantas siltumcentrāle (atbalsta perioda beigas 2021.gada 19.jūnijs; kompensācija - 12,22 miljoni eiro) un «Jugla jauda» (atbalsta perioda beigas 2027.gada 22.maijs; kompensācija - 10,57 miljoni eiro).

Turpmākais ikgadējais jaudas maksājums atlikušajā periodā par TEC-2 būtu 21,28 miljoni eiro, TEC-1 - 3,68 miljoni eiro, Imantas siltumcentrāli - 1,42 miljoni eiro, «Fortum Jelgava» - 1,29 miljoni eiro, bet «Juglas jaudu» - 570 000 eiro. Elektrostacijām ražošana būtu jāturpina atbilstoši atbalsta nosacījumiem, taču to iesaiste izvēlētajā risinājumā ir brīvprātīga.

Pēc EM paustā, kopējais kompensācijas apmērs varētu sasniegt 503,01 miljonu eiro, savukārt nākotnes saistības tas ļautu samazināt par 285,74 miljoniem eiro, salīdzinot ar situāciju, ja šāda vienreizēja kompensācija netiktu maksāta. Valsts budžeta līdzekļi nebūtu nepieciešami.

EM piedāvātais risinājums vēl jāskata valdībā.

