Latvijas paviljonu izstādē «Astana Expo 2017» varētu apmeklēt 110 000 cilvēku

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sagaida, ka Latvijas paviljonu izstādē «Astana Expo 2017» Kazahstānā kopumā varētu apmeklēt 110 00 cilvēku, žurnālistiem šodien sacīja LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Viņš teica, ka Latvijas paviljonu izstādē «Astana Expo 2017» oficiāli Kazahstānā plānots atklāt 10.jūnijā, bet tā atklāšana Latvijā iecerēta 12.jūnijā. Patlaban Latvijas paviljons ir gatavs lietošanai un tā celtniecības darbi ir noslēgušies. Norit oficiālās dokumentācijas kārtošana par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Pēc Endziņa teiktā, Latvijas paviljona izveides izmaksas dalībai starptautiskajā izstādē «Astana Expo 2017» veido apmēram 800 000 eiro. Līdz šim dalībai izstādei no Latvijas ir pieteikušies apmēram 30 dalībnieki. Par dalību izstādē noslēgti līgumi ar «Latvijas Dzelzceļš» koncerna uzņēmumiem, Rīgas Brīvostas pārvaldi, Rīga Tūrisma attīstība biroju, Liepājas Speciālo ekonomikas zonu, «Squalio» un citiem. Vairums uzņēmumu ir no loģistikas sfēras. Taču LTRK sagaida, ka kopējais dalībnieku no Latvijas skaits varētu pieaugt līdz 50.

LTRK valdes priekšsēdētājs sacīja, ka arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis 9. un 10. jūlijā dosies darba vizītē uz Kazahstānu, lai piedalītos starptautiskās izstādes «Astana EXPO 2017» Latvijas nacionālās dienas pasākumos. Nacionālās dienas ietvaros 9.jūlijā, svinīgi tiks pacelts Latvijas karogs, izskanot arī himnai, tāpat paredzēta arī Māra Briežkalna kvinteta un Intara Busuļa uzstāšanās, kā arī citas aktivitātes.

LTRK valdes priekšsēdētājs pastāstīja, ka patlaban izstādes kontekstā ir sagatavota video programma par Latviju un nodrošinātas iespējas apmeklēt Latviju virtuālā veidā. Izstādē būs pieejamas sešas virtuālās tūres, kurās katrs varēs izvēlēties interesējošo, baudot Latvijas dabu, stāstu par Rīgu, iepazīstoties ar Latvijas transporta iespējām, zaļo enerģiju. Turpretī kultūras cienītajiem būs iespēja virtuāli iepazīties ar maestro Raimonda Paula daiļradi, bet sporta cienītāji varēs pabūt Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē.

Endziņš pastāstīja, ka izstādes dalībnieku tērpus veidos modes mākslinieks Bruno Birmanis. Tāpat LTRK noslēdzis sadarbības memorandu ar uzņēmumu «Squalio» par e-platformas izveidi, kas būs pieejama gan internetā, gan kā aplikācija viedierīcēs.

Paviljona arhitekte, idejas autore Agnese Lāce pastāstīja, ka projekts lielā mērā ir stāsts pa sajūtām, emocijām un caur tām vēsta par Latviju. Pēc viņas teiktā, Latvijas paviljonā izstādē «Astana Expo 2017» izdevies radīt citas realitātes sajūtu. Ar gaismu un projekciju palīdzību apmeklētāji var aplūkot, piemēram, Latvijas dabu. Tapis arī īpašs video par Latviju.

"Squalio» valdes loceklis Sandis Kolomenskis pastāstīja, ka izstādes galvenā tēma ir nākotnes enerģija. Iecerēts ka jaunizveidotā digitālā platforma būs kā atspēriena punkts daudziem Latvijas uzņēmējiem, kuri fiziski nebūs pārstāvēti izstādē, taču vēlas veidot sadarbību ar Kazahstānas tirgu, kā arī citu pārstāvēto valstu dalībniekiem.

Savukārt VAS «Latvijas Dzelzceļš» sagatavojis izstādē sagatavojis «Hyloco» - ūdeņraža lokomotīves prototipa prezentāciju, lai parādītu jaunākās tehnoloģijas šajā jomā, pastāstīja kompānijas prezidents Edvīns Bērziņš. Ūdeņražu lokomotīves prototips ir diezgan reālistisks, lokomotīve izdrukāta ar 3D printeriem. Patlaban, izmantojot 3D printerus, uzsākta tās mazāko detaļu drukāšana. «Soli pa solim virzāmies uz to, lai 2020.gadā būtu iespēja Latvijā prezentēt reālu ūdeņraža lokomotīvi, ar mērķi nākotnē izmantot videi draudzīgu lokomotīvi šeit Latvijā. Ja projekts izdosies, tas ir virziens, kurp skatīties no biznesa viedokļa,» teica Bērziņš.

Viņš atzina, ka kompānija Kazahstānu un Āzijas reģiona valstis uzskata par nozīmīgu sadarbības partneri patlaban un arī nākotnē, jo īpaši, konteinerpārvadājumu sektorā. Dalība izstādē «Latvijas Dzelzceļa» koncernam ir stratēģiski būtiska. Kompānija saistībā ar izstādi jūlijā rīkos «Tranzīta un loģistikas nedēļu», kurā nozares ekspertu pasākumos iecerēts diskutēt par jaunu maršrutu attīstību, loģistikas nākotnes virzieniem un transporta inovācijām.

Jau vēstīts, ka Latvijas stenda izstādē «Astana Expo 2017» konceptuālais nosaukums ir «Tikšanās vieta Latvija - enerģija ir mūsu dabā». Ar šo nosaukumu tiek uzsvērtas Latvijas ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības un iespējas radīt pievienoto vērtību, ko sniedz Latvijas uzņēmumi un augsta līmeņa eksperti dažādās nozarēs. Izstādes pamata motīvs ir «Future Energy» jeb nākotnes enerģija, kas ietver sevī gan inovācijas, gan nākotnes attīstības perspektīvas un virzienus. Arī Latvija savu ekspozīciju veidos, izmantojot šo koncepciju, pozicionējot savu skatījumu nākotnē, tostarp Latvijas globālās attīstības perspektīvu kontekstā, kā vienu no vadošajām nozarēm uzsverot transporta un loģistikas nozares attīstību.

Izstāde no 10.jūnija līdz 10.septembrim norisināsies Astanā, Kazahstānā. Izstādes plānotais apmeklētāju skaits ir 2-5 miljoni cilvēku, no kuriem 85% varētu būt Kazahstānas iedzīvotāji, bet 15% - viesi no citām valstīm. Izstādes tēma ir «Nākotnes enerģija».

