Lietuvā pirmajā ceturksnī straujākais vidējās bruto darba samaksas pieaugums Baltijā

Šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu straujākais vidējās bruto (pirms nodokļiem) darba samaksas pieaugums starp Baltijas valstīm bija Lietuvā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lietuvā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2017.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2016.gada pirmo ceturksni pieauga par 9,3%, Latvijā - par 7,2%, bet Igaunijā vidējā bruto darba samaksa minētajā laika periodā kāpusi par 5,7%.

Vienlaikus lielākā mēneša vidējā bruto darba samaksa šogad pirmajā ceturksnī joprojām bija Igaunijā - 1153 eiro, kamēr Latvijā tā bija 886 eiro, bet Lietuvā - 818 eiro.

Tāpat statistikas pārvaldē atzīmēja, ka tikai Lietuvā šā gada sākumā neto darba samaksas pieaugums apsteidza darba samaksas kāpumu pirms nodokļu nomaksas, sasniedzot 79% no bruto darba samaksas. Igaunijā 2017.gada pirmajā ceturksnī vidējā neto darba samaksa bija 81% no bruto samaksas, bet Latvijā šis rādītājs bija viszemākais - 73%.

Statistikas pārvaldē arī piebilda, ka gada laikā visās Baltijas valstīs ir pieaugusi valstī noteiktā minimālā darba samaksa: Igaunijā - no 430 eiro 2016.gada pirmajā ceturksnī līdz 470 eiro šogad pirmajā ceturksnī jeb par 9,3%, Lietuvā - no 350 eiro līdz 380 eiro jeb par 8,6%, bet Latvijā - no 370 eiro līdz 380 eiro jeb par 2,7%.

Vidējā bruto alga Baltijas valstīs