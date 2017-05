«Eurostat»: Latvijā aprīlī bijis astotais augstākais bezdarba līmenis ES

Latvijā šā gada aprīlī bezdarba līmenis bija 8,3%, kas bija astotais augstākais rādītājs starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, par kurām pieejami dati, trešdien informēja ES statistikas pārvalde «Eurostat».

Pēc «Eurostat» datiem, augstāks nekā Latvijā ES dalībvalstu vidū bezdarba līmenis aprīlī bijis Spānijā - 17,8%, Kiprā - 11,6%, Itālijā - 11,1%, Horvātijā - 11%, Portugālē - 9,8%, Francijā - 9,5%, kā arī Somijā - 9%.

Savukārt zemākais bezdarba līmenis aprīlī reģistrēts Čehijā - 3,2%, Vācijā - 3,9% un Maltā - 4,1%.

Lietuvā bezdarba līmenis šā gada ceturtajā mēnesī bija 7,5%.

ES vidēji bezdarbs, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem, aprīlī bija 7,8%, kas ir par 0,1 procenta punktu mazāk nekā martā un zemākais bezdarba līmenis blokā kopš 2008.gada decembra. 2016.gada aprīlī bezdarba līmenis ES bija 10,2%. Eirozonas 19 dalībvalstīs vidēji bezdarbs aprīlī sarucis no 9,4% līdz 9,3%, kas ir zemākais līmenis kopš 2009.gada marta. Pērn aprīlī bezdarba līmenis eirozonā bija 10,2%.

«Eurostat» aplēses liecina, ka aprīlī blokā bez darba bija 19,121 miljons cilvēku, no kuriem 15,04 miljoni bezdarbnieku bija eirozonas valstīs. Salīdzinājumā ar martu bezdarbnieku skaits sarucis par 253 tūkstošiem ES un par 233 000 eirozonā, savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada ceturto mēnesi bezdarbnieku skaits krities par 2,225 miljoniem ES un par 1,529 miljoniem eirozonā.

Gada izteiksmē bezdarbs aprīlī saglabājies pagājušā gada aprīļa līmenī Somijā, bet pārējās 27 ES dalībvalstīs, par kurām pieejami dati, bezdarbs piedzīvojis kritumu. Lielākais bezdarba samazinājums bloka valstu vidū vērojams Horvātijā, kur tas sarucis no 13,7% līdz 11%, Spānijā, kur kritums bija no 20,4% līdz 17,8%, un Īrijā, kur tas sarucis no 8,4% līdz 6,4%.

Dati par bezdarbu aprīlī nav pieejami par Igauniju, Grieķiju, Lielbritāniju un Ungāriju.

Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem aprīlī reģistrētais bezdarba līmenis Latvijā samazinājies par 0,5 procentpunktiem - līdz 7,8%.

«Eurostat» dati var atšķirties no NVA datiem, jo, lai tie būtu salīdzināmi ES, visām dalībvalstīm bezdarba rādītāji tiek pārrēķināti pēc ANO Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajiem kritērijiem. Piemēram, bezdarbnieku skaits tiek rēķināts vecumā no 15 līdz 74 gadiem, bet Latvijā – no 15 gadiem līdz pensijas vecumam – 62 gadiem.

