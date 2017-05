Latvijā dzīvojošo skaits turpina samazināties; visdrūmākā situācija Latgalē

2017.gada sākumā Latvijā dzīvoja apmēram 1 950 000 iedzīvotāju, kas ir par 18 800 mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par Latvijas iedzīvotāju skaita izmaiņām 2016.gadā. Iedzīvotāju skaits pērn saruka visās Latvijas pilsētās, izņemot Rīgu.

Reģionu griezumā iedzīvotāju skaits gada laikā palielinājies tikai Rīgā, kur pērn dzīvoja par 1800 iedzīvotājiem vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums pērn aizvien bija Latgales reģionā, proti, par 6300 iedzīvotājiem jeb 2,3%.

Pēc CSP datiem, iedzīvotāju skaits saruka arī visās Latvijas pilsētās, izņemot Rīgu. Visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinājies Rēzeknē, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Jēkabpilī, bet vismazāk - Jelgavā.

Pērn tikai deviņiem novadiem no 110 iedzīvotāju skaits pieaudzis, turklāt, izņemot Aknīstes novadu, tie visi ir Pierīgas reģiona novadi. Aknīstes novadā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 15 cilvēkiem. Vislielākais iedzīvotāju skaita pieaugums bija Carnikavas, Babītes, Ādažu un Garkalnes novados.

Iedzīvotāju skaits Latvijas reģionos

Tāpat CSP apkopotie dati liecina, ka 2015. un 2016.gadā samazinājies imigrantu, bet pieaudzis emigrantu skaits. Starptautiskās ilgtermiņa migrācijas dēļ iedzīvotāju skaits Latvijā 2016.gadā samazinājies par 12 200 cilvēku. Latvijā no citām valstīm ieradās aptuveni 8400 cilvēku, savukārt izceļoja - 20 600 cilvēku.

Vienlaikus pērn dabiskā pieauguma rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 6600 cilvēkiem. 2016.gadā piedzima 22 000 iedzīvotāju, bet nomira 28 600 cilvēku. Vienlaikus statistika liecina, ka dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem pēdējos piecos gados nedaudz pieaudzis, pērn sasniedzot 11,2 bērnus uz 1000 iedzīvotājiem.

Pērn arī samazinājusies zīdaiņu mirstība, proti, pirmajā dzīves gadā miris 81 bērns jeb 3,7 uz 1000 dzīvi dzimušajiem. Gadu iepriekš mirušo bērnu skaits bija 4,1 uz 1000 dzīvi dzimušajiem.

Tāpat CSP norāda, ka nelielā dzimstības pieauguma dēļ pēdējo piecu gadu laikā par 11 400 pieaudzis bērnu un jauniešu skaits vecumā līdz 14 gadiem. Šī vecuma grupa veido 15,6% no iedzīvotāju kopskaita šī gada sākumā. Vienlaikus pērn iedzīvotāju skaits vecumā no 15-64 gadiem turpināja samazināties, kas galvenokārt noticis emigrācijas dēļ. Bērnu un jauniešu skaits no 15 līdz 64 gadiem samazinājies par 23 500 cilvēku.

CSP jaunākie dati liecina, ka pērn samazinājies visu Latvijā dzīvojošo lielāko tautību iedzīvotāju skaits. 2017.gada sākumā 62% Latvijas iedzīvotāju ir latvieši, 25,4% - krievi, 3,3% - baltkrievi, 2,2% - ukraiņi, 2,1% poļi, bet 5% ir pārējo tautību pārstāvji.

Statistikas pārvaldē informēja, ka Igaunijā iedzīvotāju skaits 2017.gada sākumā bija 1 315 000, kas ir par 309 personām mazāk nekā gadu iepriekš. Arī Igaunijā dabiskais pieaugums bijis negatīvs - pērn piedzima 14 100, bet nomira 15 400 iedzīvotāju. Vienlaikus Igaunijā starptautiskās migrācijas saldo bija pozitīvs - pērn ieceļoja 14 800 iedzīvotāju, bet izceļoja - 13 800.

Savukārt Lietuvā provizoriskais iedzīvotāju skaits 2017.gada sākumā bija 2 849 000, kas ir par 39 200 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. Arī Lietuvā, tāpat kā Latvijā un Igaunija, bijis negatīvs dabiskais pieaugums. Lietuvā provizoriskais dzimušo skaits 2017.gadā ir 31 200, bet mirušo skaits - 40 800. Lietuva migrācijas procesu rezultātā zaudēja 29 600 cilvēkus.

