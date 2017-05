Veidenbauma daiļradei veltītās kolekciju monētas taps Nīderlandē

Dzejnieka Eduarda Veidenbauma daiļradei veltītās sudraba kolekciju monētas taps Nīderlandē «Koninklijke Nederlandse Munt», liecina Latvijas Bankas publiskotā informācijā.

Konkursā par divu dažāda dizaina Veidenbauma daiļradei veltītu kolekcijas monētu izgatavošanu un piegādi pieteicas kopumā četri pretendenti, bet iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas «Koninklijke Nederlandse Munt».

Prognozējamā kopējā līgumcena par monētu izgatavošanu un piegādi ir 81 360 eiro, tajā skaitā 59 040 eiro ir sudraba cena piedāvājumu atvēršanas dienā - 2017.gada 18.aprīlī, bet 22 320 eiro ir monētu kalšanas izmaksas. Faktiskais līgumcenas apmērs tiks precizēts līguma izpildes laikā, pamatojoties uz Londonas Dārgmetālu tirgus asociācijas cenām sudraba pirkšanas dienā, pieskaitot tām 0,25% starpniecības maksu. Sudrabu kaltuve pirks nākamajā darbadienā pēc pasūtījuma saņemšanas.

Jau vēstīts, ka Veidenbauma daiļradei plānots kalt divu dažādu dizaina monētas. Katra dizaina monētas tirāža būs 3000 eksemplāru. Katras monētas nominālvērtība būs 2,5 eiro, monētas būs apaļas, to diametrs - 35 milimetri.

Veidenbauma daiļradei veltītās kolekcijas monētas Latvijas Banka plāno izdot šogad, kad aprit 150 gadi kopš Veidenbauma dzimšanas. Veidenbaums pasaulē nāca 1867.gadā, bet mūžībā aizgāja 1892.gadā.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.