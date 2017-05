Nebanku kredītdevēju pārvaldītais kredītportfelis pērn pieauga līdz € 527,79 miljoniem

Nebanku kredītdevēju pārvaldītais kopējais kredītportfelis 31.decembrī pērn bija 527,79 miljoni eiro, kas ir par 76,89 miljoniem eiro jeb 17,05% vairāk nekā pirms gada, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību 2016.gadā.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji pērn no jauna izsniedza kredītus 538,46 miljonu eiro apmērā, kas ir par 70,45 miljoniem eiro jeb 15,05% vairāk nekā 2015.gada.

No jauna izsniegtajos kredītos turpina dominēt distances kredīti ar 207,64 miljoniem eiro, kas ir 40% no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas. Tālāk seko līzings un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti ar 150,09 miljoniem eiro, kas ir 28% no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, patēriņa kredīti ar 118,39 miljoniem eiro jeb 22%.

Straujākais izsniegto kredītu pieaugums summā vērojams līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātajiem kredītiem - salīdzinot ar 2015.gadu, pērn pieaugums bija par 20,54%, patēriņa kredītos - 19,45% un distances kredītos - 13,02%. Bet izsniegto kredītu skaitā pieaugums vērojams hipotekārajiem kredītiem - 11,93% un patēriņa kredītiem - 9,64%.

Bet samazinājums skaitā novērots distances kredītiem - 1,89%, līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātajiem kredītiem - 2,62% un kredītiem pret kustamas lietas ķīlu - 6,47%.

PTAC pārskatā apkopotā informācija arī liecina, ka nebanku kreditētāju kredītportfelī esošo kredītu kvalitāte pērn nedaudz esot pasliktinājusies, kopējam kavēto kredītu īpatsvaram palielinoties un 2016.gada 31.decembrī sasniedzot 15,26% no kopējā kredītportfeļa apjoma. 2015.gadā šis īpatsvars bija 14,72%. Bez kavējuma kopējā kredītportfelī pēc apjoma 2016.gada 31.decembrī bija 84,73% kredītu. 2015.gadā šis īpatsvars bija 85,07%.

Labākā kredītu kvalitāte uz 2016.gada 31.decembri bija līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto kredītu grupā - bez kavējuma bija 93,59% no kredītportfeļa. Otrais labākais kredītu portfelis bija patēriņa kredītiem - bez kavējuma 82,3%, distances kredītiem - bez kavējuma 71,55%.

Distances kredītu sniedzējiem vēl joprojām ir vairāki uzņēmumi, kuriem novērojams sliktas kvalitātes portfelis, proti, ar kavēto kredītu apjomu virs 70% un ilgstošiem kavējumiem virs 60%.

PTAC pārskatā noskaidrots, ka aizvien tiek izmantots distances kredītu pagarināšanas pakalpojums un minimāli - par diviem procentpunktiem - ir samazinājies to distances kredītu skaits ar atmaksu vienā maksājumā, kas pagarināti trīs un vairāk reizes - no 38% 2015.gadā līdz 36% 2016.gadā.

PTAC vadītāja Baiba Vītoliņa atgādināja, ka no 2016.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem tika noteikti ierobežojumi kredītu kopējām izmaksām maksimāli līdz 0,25% dienā. Viņa norādīja uz vairākiem pozitīviem faktoriem, kuru parādīšanos veicināja grozījumi likumā.

Piemēram, novērojams aizdevuma likmju samazinājums distances kredītiem ar atmaksu vienā maksājumā un termiņu līdz 14 dienām. Proti, 2016.gadā šie kredīti kļuva par 75 procentpunktiem lētāki nekā 2015.gada nogalē. Bez maksas un bezprocentu distances kredītu būtisks samazinājums par 36,7% - 2015.gada decembrī 11528 kredīti, 2016.gada decembrī 7293 kredīti. Tas nozīmē, ka kaut daļēji, tomēr tiek mazināta nepārdomāta aizņemšanās, atzina Vītoliņa.

Par 54,4% samazinājās bez maksas un bezprocentu distances kredītu pagarinājumu skaits - 2015.gada decembrī pagarinājumu skaits bija 15 830, 2016.gada decembrī - 7208.

Kā negatīvu aspektu PTAC vadītāja norādīja to, ka komersanti ir paaugstinājuši procentu likmes distances un patēriņa kredītiem ar aizdevuma atmaksas grafiku. Savukārt vidējās svērtās likmes no jauna izsniegtajiem patēriņa kredītiem ar aizdevuma atmaksas grafiku palielinās no 33,63% līdz 40,97%.

PTAC sagatavotā informācija par Latvijas nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību liecina, ka 2016.gada 31.decembrī Latvijā darbojās 57 licencēti nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodarbojās ar dažāda veida kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Distances kreditēšanas pakalpojumus sniedza 20 uzņēmumi, patēriņa kredītus sniedza 21 uzņēmums, kredītus pret kustamas lietas ķīlu jeb lombarda kredītus sniedza 18 uzņēmumi, hipotekāros kredītus sniedza 12 uzņēmumi, līzinga un citus ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta, izņemot nekustamo īpašumu, nodrošinājumu saistītus kredītus sniedza 15 uzņēmumi.

Jau vēstīts, ka pērn Latvijā stājās spēkā jauni nosacījumi ātro kredītu izsniegšanai, kuru mērķis ir pasargāt patērētājus un nodrošināt, ka patērētāji nenokļūst nemīti augošos parādos. Likuma grozījumi noteic, ka jebkura ar kredītu saistīto izdevumu summa, tai skaitā kredīta procenti, nokavējuma procenti, kredīta termiņa pagarinājuma maksas un citas ar kredītu saistītās izmaksas, kopā nedrīkst pārsniegt 100% no sākotnēji izsniegtā kredīta summas.

