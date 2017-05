Latvijas Banka plāno izlaist Latviešu Pagaidu nacionālajai padomei veltītu kolekcijas monētu

Latvijas Banka šogad plāno izlaist Latviešu Pagaidu nacionālajai padomei veltītu sudraba kolekcijas monētu, liecina centrālās bankas publiskotā informācija.

Monētas maksimālā tirāža būs 3000 eksemplāru. Monētas diametrs paredzēts 38,61 milimetrs, bet svars - 31,47 grami.

Pretendenti konkursā par Latviešu Pagaidu nacionālajai padomei veltītās kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi var pieteikties līdz 20.jūnijam.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.