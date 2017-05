«Lux Express Latvia» vadītājs: Patlaban nav bažu, ka «Rail Baltica» varētu atņemt daudz pasažieru

Patlaban nav bažu, ka topošā dzelzceļa līnija «Rail Baltica» varētu atņemt autobusu pārvadājumiem daudz pasažieru, sacīja SIA «Lux Express Latvia» vadītājs Krišjānis Reķis.

«Vai pašlaik kāds var pateikt, kā tieši izskatīsies un strādās «Rail Baltica«? Domāju, ka to precīzi pašlaik nevar pateikt pat tie, kuri ar šo projektu strādā. Jā, mēs sekojam līdzi, kas ar šo projektu notiek, bet mēs arī nepūlamies kaut kā to ietekmēt vai rīkoties. Domāju, ka iesaistītajiem un galvenokārt politiķiem vajadzētu saprast, kam šis projekts vispār ir nepieciešams un cik lielā mērā nepieciešams. Man ir bail, ka šis var kļūt par kārtējo projektu, kurš tiek iesākts, bet pēc tam prasīs lielu pacietību un finanses no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotājiem,» pauda Reķis.

Viņš uzsvēra, ka projektam nepieciešama pilnīgi jauna infrastruktūra, pilnīgi jauni sliežu ceļi. «Vai tas tiešām ir nepieciešams un vai tas atmaksāsies? Viena lieta ir kravas. Bet vai kravām vajag ātrvilcienu? Nebūt nē. Vai pasažierim vajag ātrvilcienu? Jā, tas samazinās ceļā pavadīto laiku. Taču - cik bieži šis ātrvilciens kursēs? Mums no Rīgas uz Tallinu ir 11 reisi dienā, uz Viļņu 10 reisi dienā. Cik bieži kursēs vilciens?» klāstīja «Lux Express Latvia» vadītājs.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka arī cenas nebūs zemas. «Tāpat neviens bizness nevar pastāvēt, ja tas ilgstoši strādā ar mīnusiem bez skaidras perspektīvas, kad tas kļūs ienesīgs un atmaksāsies. (..) Pašlaik tomēr ir lidmašīnas, autobusi, cilvēki brauc ar personīgajām automašīnām. Vēl vilciens? Domāju, ka pamatā to izvēlēsies pasažieri, kuri pašlaik starp Baltijas valstīm ceļo ar lidmašīnu. Cenu attiecība varētu būt līdzīga, un viņi vēlēsies pamēģināt, kā ir ar vilcienu. Laika ziņā varētu būt līdzīgi, jo, lai gan lidojums ir ātrs, lidostā ir jābūt noteiktu laiku iepriekš,» stāstīja Reķis.

«Lux Express Group» ir starptautisks autobusu reisu operators, kas piedāvā pakalpojumus Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Austrijā, Ungārijā, Helsinkos, Baltkrievijā un Krievijā.

