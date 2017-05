«Getliņi Eko» plāno ražot arī marinētus gurķus

SIA «Getliņi Eko» šodien atklāja jaunu 2992 kvadrātmetru lielu gurķu audzēšanas siltumnīcu, kurā augošos gurķus tirgos arī marinētā veidā, atklāšanas pasākumā pastāstīja uzņēmuma galvenais agronoms Guntars Strauts.

Siltumnīca ir domāta tikai gurķu audzēšanai un tajā platība ar augiem aizņem 2900 kvadrātmetrus. Pašreiz tajā aug 8900 stādi, kuri ir 34 dienas veci. Pirmā raža ir gaidāma pēc aptuveni divām nedēļām.

Pašreiz siltumnīcās pamatā tiek audzēti garie 30 centimetru gurķi, un tikai daži īsie gurķi.

Reklāma

Veikalos tirgojot, «Getliņi Eko» gurķi būs marķēti ar savu logo. Tiks atvērts pārstrādes cehs, kurā gurķus gan tīs plēvēs, gan fasēs marinētus gurķus. Gurķiem tiks iegūts savs svītru kods, ar kuru tie tiks tirgoti veikalos.

Strauts pastāstīja, ka siltumnīcā galvenais uzsvars likts uz to, lai tā spēj ne tikai ražot, bet arī taupīt naudu, tāpēc ļoti domāts par elektrības ekonomiju un siltumekonomiju. Lai siltumnīcā gurķus varētu audzēt arī ziemā, tajā ir uzmontēts 420 mikromolu LED apgaismojums, no kuriem 340 mikromoli ir augiem augšā, bet 85 mikromoli starp augiem. Tas nodrošinās kvalitatīvu ražu arī ziemas sezonā no septembra līdz augustam.

Tāpat siltumnīcās ir arī īpaša gaisa rekuperācijas sistēma - tā izvadīs no siltumnīcas mitrumu, saglabājot visu siltumu. Turklāt tā kā nebūs jāver vaļā logi, lai izvadītu mitrumu, siltumnīcā būs iespējams noturēt lielāku CO2 saturu.

Jau ziņots, ka SIA «Getliņi Eko» pārvaldītā poligonā «Getliņi» gurķu audzēšanai paredzētās siltumnīcas izveidē investējuši 3,85 miljonus eiro. Kopumā tā ir trešā siltumnīcu būvniecības kārta poligonā «Getliņi». Būvniecības darbus veica SIA «Arčers».

Projekts tika īstenots Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gada pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās».

Kā ziņots «Getliņu Eko» apgrozījums 2015.gadā bija 13,08 miljoni eiro, bet peļņa - 27 912 eiro. Uzņēmuma 2016.gada finanšu rezultāti vēl nav publiskoti.

«Getliņi Eko» dibināti 1997.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 5 995 269 eiro. Uzņēmums pieder Stopiņu novada domei (2,08%) un Rīgas domei (97,92%).