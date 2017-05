Kā notiek krāpšanās ar kases aparātiem?

Sociālajos tīklos izplatīts Finanšu policijas video, kur redzams cik vienkārši ir krāpties ar kases aparātiem - čeks tiek izdots, bet tā kontrollentā pirkums neparādās.

Finanšu policijas video kāds vīrietis stāsta, ka pirms kāda laika tika uziets kāds uzņēmums, kura kases aparāts ir sagrozīts. Tas ir reģistrēts un vēl pavisam atradies tirdzniecības vietā.

Demonstrācijas laikā redzams, kā darbojas čeku lenta un kontrollenta. Nospiežot vien vienu simbolu uz kases aparāta, kontrollenta pirkumu nereģistrē, bet klientam tiek izsniegts čeks.

Reklāma

Pirms kāda laika portāls «pietiek.com» ziņoja, ka slēgti visi seši modes preču veikali Skala Boutique Rīgā un Jūrmalā, jo tajos Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policija veikusi kratīšanu, atklājot kases aparātu datu sagrozīšanu, liecina Pietiek rīcībā esoša informācija. VID ne noliedz, ne apstiprina šo faktu, taču to, ka veikalus slēgusi Finanšu policija, apstiprina viens no to īpašniekiem.

Neoficiāla informācija liecina, ka veikalos pārdotas preces, neizsitot par tām kases čekus, kā arī tikuši sagrozīti kases aparātu dati, izņemot no kases skaidru naudu un izvairoties no nodokļu samaksas. Uzņēmumam pēc kratīšanas arestēti konti, kā arī ierosināts kriminālprocess.

Saistītie raksti