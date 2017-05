Pusotru nedēļu pirms vēlēšanām Rīgā nobalso par NĪN atvieglojumiem atsevišķām ēkām

Rīgā no pašvaldības pārņemtām vai privatizētām ēkām, kurās ir vismaz desmit dzīvokļi un kuru iedzīvotāji ir noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, divus gadus būs nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi 90% apmērā, šodien nolēma Rīgas dome.

Grozījumi saistošajos noteikumos par NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā paredz divus gadus piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā fiziskām personām par tādām dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» pārņemtas no pašvaldības vai kurās esošie dzīvokļi privatizēti atbilstoši likumam «Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju», ja ēkā ir vismaz desmit dzīvokļi un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

Turklāt paredzēts, ka fizisku personu mājokļa būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums turpmāk nebūs šķērslis NĪN atvieglojumu saņemšanai.

Vienlaikus ar grozījumiem saistošajos noteikumos no 900 eiro līdz 1000 eiro tiks palielināta maksimālā NĪN atvieglojumu summa, kādu var saņemt ģimenes ar bērniem, kā arī no 1500 kvadrātmetriem līdz 2000 kvadrātmetriem tiks palielināta viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošā zemes vienības platība, par kuru tiek piešķirti NĪN atvieglojumi.

Pašvaldība skaidro, ka, paredzot NĪN atvieglojumus par ēkām, kas ir privatizētas un par kurām ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, tiek veicināta iedzīvotāju aktivitāte, lemjot savas dzīvojamās mājas likteni, proti, pieņemot kopīgus lēmumus par ēkas pārvaldīšanas kārtību, uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā arī remontdarbiem.

Savukārt maksimālās NĪN atvieglojumu summas palielināšana ģimenēm ar bērniem nodrošinās papildus finansiālu atbalstu vecākiem, kas dažādu apstākļu dēļ dzīvo īpašumos ar augstāku kadastrālo vērtību (piemēram, vēsturiskās teritorijās, kur pat nelielas ēkas atrodas uz salīdzinoši lielām zemes vienībām, kuras nav iespējams sadalīt).

Pašvaldība aprēķinājusi, ka minēto atvieglojumu ieviešana kopā izmaksās 1,029 miljonus eiro. Tai skaitā atvieglojumu piešķiršana privatizētajām, no pašvaldības pārvaldīšanā pārņemtajām dzīvojamām ēkām izmaksās 900 000 eiro, ierobežojumu palielināšana no 900 eiro līdz 1000 eiro - 30 000 eiro, bet ierobežojumu palielināšana no 1500 kvadrātmetriem līdz 2000 kvadrātmetriem - 64 000 eiro. Savukārt atvieglojumu piešķiršana par būvēm, kuru būvniecībā ir pārsniegts kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, pašvaldībai izmaksās 35 000 eiro.

