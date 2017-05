«Rīgas siltuma» vadītājs Talcis pērn amatā nopelnījis € 89 701

AS «Rīgas siltums» valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis amatā pērn nopelnīja 89 701 eiro, kas ir par 9,9% mazāk nekā 2015.gadā, liecina amatpersonas deklarācija.

Talča ieņēmumus pērn papildināja arī pabalsts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 1163 eiro apmērā.

«Rīgas siltuma» valdes priekšsēdētājs deklarējis bezskaidrās naudas uzkrājumus 135 845 eiro apmērā, kas ir par 37,7% vairāk nekā 2015.gada beigās. Savukārt Talča parādsaistības pērnā gada nogalē veidoja 29 550 eiro

Reklāma

Talcis deklarējis 2007.gada automašīnu «Volvo XC90», 2011.gada izlaiduma motociklu «BMW K1600GTL» un 2012.gada motociklu «KTM 500EXC». Viņa īpašumā 2016.gada nogalē bija arī dzīvoklis un garāža Rīgā.

«Rīgas siltums» vadītājs pērn bija arī valdes loceklis Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālajā komitejā un valdes loceklis uzņēmumā «Ozola trase».

«Rīgas siltums» ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir aptuveni 800 kilometru, no kuriem 74% atrodas «Rīgas siltuma» īpašumā.

Saistītie raksti