Arvien mazāk cilvēku Latvijas ekonomisko labklājību saista ar Krieviju un citām NVS valstīm, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati.

Aprīlī iedzīvotājiem vaicājot, no kā, viņuprāt, Latvijas ekonomiskā labklājība ir vairāk atkarīga - no Eiropas Savienības (ES) vai no Krievijas un citām NVS valstīm, vairāk nekā puse jeb 58% respondentu norādīja, ka Latvijas ekonomiskā labklājība saistāma ar ES. Šogad fiksētais rezultāts ir otrs augstākais rādītājs novērojumu vēsturē, par pieciem procentpunktiem atpaliekot no 2013.gada rezultāta, kad šādu viedokli pauda 63% iedzīvotāju.

Savukārt Krieviju un NVS valstis ar Latvijas ekonomisko labklājību saista 23% iedzīvotāju, kas ir otrs zemākais rādītājs novērojumu vēsturē. Zemākais rezultāts 17% apmērā fiksēts 2013.gadā. Tas, ka Latvijas ekonomiskās labklājības ir atkarīga no Krievijas un NVS valstīm, visbiežāk pausts 2002.gadā, kad tā domāja 41% iedzīvotāju.