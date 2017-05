Maija sākumā «Swedbank» vārdā izplatīti krāpnieciski e-pasti

Maija sākumā «Swedbank» vārdā izsūtīti krāpnieciski e-pasti ar mērķi izkrāpt klientu datus, teikts informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas «Cert.lv» drošības incidentu jaunākajā pārskatā.

Krāpnieciskajā e-pastā sliktā latviešu valodā teikts, ka klienta tiešsaistes kontam neveiksmīgi mēģināts piekļūt no dažādām vietām, tādējādi atbilstoši līguma noteikumiem konta darbība sešu stundu laikā tiks pārtraukta, ja netiks saņemta kāda informācija no klienta. Lai to izdarītu, cilvēki aicināti klikšķināt uz kādas saites un tajā sniegt visu pieprasīto informāciju.

«Cert.lv» pārskatā teikts, ka «Swedbank» brīdināja savus klientus un «Cert.lv» rīcībā nav informācijas, ka šajā krāpšanas gadījumā kāds būtu cietis.

Reklāma

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija «Cert.lv» ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kuras uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai koordinēt to novēršanu Latvijas IP adrešu apgabalos un «.lv» domēna vārdu zonā.