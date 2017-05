FM un VID: Nav pieļaujama kases aparātu reformas atlikšana

Nav pieļaujama kases aparātu reformas atlikšana, jo tādējādi var kavēt ēnu ekonomikas apkarošanu, uzskata Finanšu ministrijā (FM) un Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

FM pārstāvis Aleksis Jarockis stāstīja, ka par kases aparātu reformas tehnisko pusi atbild VID, bet FM, kā politikas veidotāja, uzskata, ka kases aparātu reformas ieviešana nav pieļaujama, ņemot vērā, ka šis ir viens no uzdevumiem, kas ietverts ēnu ekonomikas apkarošanas plānā.

«Pie kases aparātu reformas darbs norit jau vairākus gadus un līdz šim FM un VID virzītajām reformām atbalstu pauduši arī valdības sociālie partneri. Tāpat minētās reformas pieprasa sabiedrība, sevišķi atceroties skandālu ar restorānu «Gan Bei»,» teica FM pārstāvis.

Jarockis atkārtoti uzsvēra, ka Latvija nevar atļauties neieviest kases aparātu reformu, jo tādējādi tiks likti šķēršļi ēnu ekonomikas mazināšanai.

Arī VID Sabiedrisko attiecību daļā uzsvēra, ka iestāde neatbalsta līdz šim VID reģistrēto kases aparātu atbilstības pārbaužu veikšanas termiņa pagarināšanu.

VID veiktie uzraudzības un kontroles pasākumi jau vairāku gadu garumā liecina, ka viens no galvenajiem virzieniem, kurā notiek apzināta izvairīšanās no nodokļu nomaksas, ir ļaunprātīga iejaukšanās elektroniskajos kases aparātos un sistēmās ar mērķi neuzrādīt uzņēmuma gūtos patiesos ienākumus pilnā apmērā un tādējādi ievērojami samazināt valsts budžetā maksājamo nodokļu summu.

VID ieskatā, šādas ļaunprātīgas rīcības rezultātā valsts kasei teju ik dienu garām aizslīd teju pusmiljons eiro dienā. Tādējādi, jo ilgāk būs mēģinājumi atlikt un novilcināt jauno kases aparātu ieviešanu, jo vairāk naudas aizies garām valsts budžetam.

Iestādē atgādināja, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas rada nepamatotas priekšrocības krāpniecībā iesaistītajiem uzņēmumiem un pazemina godprātīgo uzņēmumu konkurētspēju, kā arī apgrūtina valsts iespējas atbilstošā kvalitātē un apjomā uzlabot situāciju sociālās aizsardzības, izglītības, veselības aprūpes, drošības un sabiedrības aizsardzības jomās, kam valsts atbalsts un papildu finansējums šobrīd ir īpaši nozīmīgs un nepieciešams.

«Termiņa pagarināšanai nav pamata arī tādēļ, ka jau patlaban kases aparātu lietotājiem ir pieejami septiņi jaunajām prasībām atbilstoši kases aparātu modeļi un arī kases sistēma; to atbilstības pārbaudes noriti intensīvā režīmā un jau tuvākā mēneša laikā to skaits vēl pieaugs. Jaunajām prasībām atbilstošo kases aparātu nomaiņas periodā VID pret to lietotājiem izturēsies ar izpratni un savā darbībā piemēros principu «Konsultē vispirms!»,» uzsvēra VID.

Jau ziņots, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija plāno vērsties Finanšu ministrijā, aicinot noslēgt kases aparātu reformu vēlāk, kad būs sertificēti vairāki kases aparātu piegādātāji.

Komisijas vadītājs Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) sacīja, ka deputāti vēl nākamnedēļ spriedīs par šo jautājumu, tomēr jau tagad skaidrs, ka komisija sagatavos vēstuli Finanšu ministrijai. Politiķis skaidroja, ka reforma jau sākta, bet to noslēgt vajadzētu vēlāk, kad būs vairāki piegādātāji, kuru sertifikācija vēl notiek.

Kā ziņots, šogad 1.janvārī stājās spēkā noteikumi par jaunajām kases aparātu un sistēmu prasībām.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem atbilstošo kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošana visiem nodokļu maksātājiem, izņemot padziļinātās sadarbības programmas dalībniekus, obligāti jāsāk ne vēlāk kā 2017.gada 1.janvārī. Tomēr, tā kā uzņēmēju gatavība pielāgoties jaunajām prasībām vērtējama kā zema, Valsts ieņēmumu dienests (VID) iepriekš paziņoja par sešu mēnešu pārejas periodu. Tas nozīmē, ka jaunām prasībām atbilstošus kases aparātus un sistēmas būtu jāsāk lietot no 1.jūlija.

Savukārt padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā iekļautie nodokļu maksātāji jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošos kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas jāsāk lietot ne vēlāk kā 2019.gada 1.janvārī.