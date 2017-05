BATL prezidenti Ingu Antāni ieceļ Ventbunkera padomē

Ņemot vērā ievērojamo pieredzi un plašo skatījumu uz nozares attīstību, biedrības Baltijas asociācija Transports un loģistika prezidente Inga Antāne iecelta Ventspils naftas produktu pārkraušanas uzņēmuma Ventbunkers padomē. Jaunajā amatā viņa iecerējusi virkni pārmaiņu vidi un ekoloģiju saudzējošo pasākumu organizēšanā un attīstībā, kā arī proaktīvu rīcību jaunu kravu piesaistē un piegāžu kanālu diversificēšanā.

«Inga Antāne ir ļoti enerģiska, zinoša, labi orientējas nozarē, kā arī ir ar lielu pieredzi politisko jautājumu risināšanā un dialoga organizēšanā ar valsts pārvaldi un nevalstiskajām organizācijām. Ventbunkers plāno vērienīgus attīstības plānus, kuru īstenošanā mums ļoti noderēs viņas pieredze,» saka Ventbunkers valdes priekšsēdētājs Alvis Hāze.

Inga Antāne Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē; Beigusi LU juridisko fakultāti; Vilhelma Universitātē Minsterē specializējusies Eiropas tiesībās un civiltiesībās (līgumtiesībās); Humbolta Universitāte Berlīnē ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē. Viņas moto ir: vienmēr, visos laikos visgrūtākais ir bijis būt cilvēkam - domāt, saprast, būt atbildīgam, spēt piedot, ticēt un mīlēt. Būt cilvēkam ir vienīgais mūsu uzdevums un risinājums.

Reklāma

«Ceru, ka mana pieredze, daudzus gadus vadot nozares lobija organizāciju, piedaloties ļoti sarežģītu jautājumu risināšanā par vienotā tranzīta koridora piedāvājuma izstrādi, par jaunu kravu piesaisti Latvijai, sarunās ar valdību un ārvalstu amatpersonām par Latvijas kā tranzīta valsts uzplaukumu, būs noderīga, kļūstot par uzņēmēju, lai aktīvi izmantotu savas zināšanas un pieredzi vadošā Ventspils tranzīta uzņēmuma, kas ir lielākais nodokļu maksātājs pilsētā, tālākā attīstībā jaunā pakāpē,» uzsver Inga Antāne.

AS Ventbunkers ir viens no Ventspils brīvostas vadošajiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem, kas pārkrauj dīzeļdegvielu un mazutu. Termināļa kopējā teritorija ir 43 hektāri, un naftas produktu pārkraušanas jauda sasniedz 7 000 000 tonnu gadā. Termināļa rezervuāra parku veido 27 rezervuāri (5 000 m³, 10 000 m³ un 20 000 m³) ar 355 000 m³ kopējo tilpumu. Uz divām dzelzceļa estakādēm vienlaikus ir iespējams apstrādāt 92 vagoncisternas. Mazutu un dīzeļdegvielu ir iespējams pārkraut arī uz / no tankkuģiem — četras piestātnes spēj apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos AFRAMAX tipa kuģus ar 150 000 DWT kravnesību.

Saistītie raksti