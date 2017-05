FKTK brīdina «SEB banku» par stingrās autentifikācijas nosacījumu laicīgu neieviešanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izteikusi brīdinājumu «SEB bankai» par stingrās autentifikācijas nosacījumu laicīgu neieviešanu, pavēstīja FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte.

Viņa arī informēja, ka FKTK un «SEB banka» ir noslēgušas administratīvo līgumu, ar kuru FKTK un «SEB banka» vienojas par rīcības plānu, kādā banka nodrošinās internetbankas maksājumu ar kodu kartēm limitu atbilstību jaunajām normatīvo aktu prasībām par stingro autentifikāciju.

«FKTK ir izteikusi «SEB bankai» brīdinājumu, jo banka nav pilnībā ievērojusi Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvo noteikumu prasības, noteiktajā termiņā, no šā gada 1.aprīļa nenodrošinot noteiktos limitus vienkāršotajam internetbankas autorizācijas rīkam - kodu kartei,» sacīja Līcīte.

Reklāma

Viņa arī atzīmēja, ka «SEB banka» gada sākumā veica pāreju uz jaunu informācijas tehnoloģiju (IT) un klientu apkalpošanas pamatsistēmu, kas prasīja visu resursu iesaisti un klientu komunikāciju, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvo noteikumu prasību ieviešana netika laicīgi nodrošināta.

«Bankas pieļautais pārkāpums FKTK ieskatā nav augsta riska, un banka veica darbības, lai saīsinātu neatbilstības periodu,» uzsvēra Līcīte.

Vienlaikus FKTK un «SEB banka» ir noslēgušas izlīgumu par administratīvās lietas izbeigšanu.

Jau vēstīts, ka no 2017.gada 1.aprīļa ir mainījušies nosacījumi klientu autorizācijai un darījumu veikšanai internetbankās - papildu ierastajām kodu kartēm ir jāizmanto jauni un droši risinājumi. Izmaiņas saistītas ar paaugstinātām IT drošības prasībām, kas iekļautas Eiropas Banku iestādes vadlīnijās un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos. «SEB bankā» no 15.jūnija, veicot maksājumus uz citām bankām, ar kodu kartēm varēs autorizēt vienīgi maksājumus līdz 30 eiro.

Pēc aktīvu apēra «SEB banka» ir ceturtā lielākā banka Latvijā.

Saistītie raksti