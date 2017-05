Automazgātavas «Wash & Drive» izveidē Rīgā investēti € 800 000

Pašapkalpošanās automazgātavas «Wash & Drive», paplašinot savu tīklu, investējusi 800 000 eiro jaunas mazgātavas izveidē Rīgā, norādīja SIA «Wash and Drive» valdes loceklis Augusts Iesalnieks.

Finansējums piesaistīts no AS «Citadele banka».

Jaunā automazgātava atrodas Bauskas ielā 105. Kopumā tā būs septītā «Wash & Drive» mazgātava Latvijā, un to plānots atklāt pirmdien, 22.maijā, plkst.13.

Kā ziņots, kopumā divu līdz trīs gadu laikā SIA «Wash & Drive» visā Latvijā plāno izveidot vairāk nekā 40 automazgātavas, investējot tajās aptuveni 12 miljonus eiro. Uzņēmuma vadība prognozē, ka nākotnē «Wash & Drive» tīkls diennaktī spēs apkalpot līdz pat 20 000 automašīnu visā Latvijā. «Wash & Drive» automazgātavas ir atvērtas 24 stundas un strādā bez brīvdienām.

Kā liecina «Firmas.lv» informācija, «Wash and Drive» apgrozījums 2016.gadā bija 41 428 eiro, bet peļņa - 1661 eiro. SIA «Wash and Drive» dibināta 2015.gada septembrī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 10 000 eiro. SIA «Wash and Drive» vienādi uz pusēm pieder AS «Dotcom Enterprises» (50%) un SIA «BTCG», kuras īpašnieki ir Iesalnieks (85%) un Sergejs Leibus (15%).