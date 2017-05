Atklāj nelegālu aitas gaļas, tās subproduktu un konservu tirdzniecību

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), pārbaudot interneta vietnē «Facebook» publicētu sludinājumu, atklājis nelegālu aitas gaļas, gaļas subproduktu un gaļas konservu uzglabāšanu un izplatīšanu kādā biroju ēkā Sēlpils ielā, Rīgā, informēja dienestā.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere sacīja, ka PVD inspektori veica kontrolpirkumu un konstatēja, ka iegādātie konservi nav marķēti vai arī ir marķēti neatbilstoši prasībām, tādēļ nav iespējams pārliecināties par to izcelsmi. Turklāt produktu izplatītājs - SIA «Bauernhof» - nedrīkst ne ražot, ne izplatīt citu uzņēmumu ražotus gaļas konservus, jo uzņēmums reģistrēts kā gaļas piegādātājs, kas var izplatīt vienīgi savā saimniecībā audzētu, atzītā kautuvē kautu dzīvnieku gaļu un darīt to tikai no savas saimniecības.

Saskaņā ar SIA «Bauernhof» skaidroto, saldētā gaļa iegūta no mājas apstākļos kautiem dzīvniekiem. Taču PVD norāda, ka šādu gaļu drīkst lietot pašpatēriņam, taču ne izplatīt patērētājiem.

Pēc Meisteres teiktā, pārbaudes laikā PVD izņēmis no tirdzniecības 392 konservu kārbas ar sautētu jēra gaļu, 21 kārbu ar gaļas subproduktiem, 55 kilogramus saldētas aitu gaļas un desmit aitu galvas. Tāpat sākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.

PVD pārbaudījis divus sludinājumu portālā ss.lv publicētus piedāvājumus Liepājā no privātpersonām iegādāties medījumu gaļas konservus un kūpinājumus. Arī šajos gadījumos konstatēta neatļauta iesaistīšanās pārtikas apritē, uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās.

Meistere teica, ka PVD aizvien biežāk saņem informāciju par, iespējams, nelegālu pārtikas, kā arī veterināro zāļu, uztura bagātinātāju tirdzniecību internetā. «Patērētāji kļūst aizvien zinošāki, tādēļ nereti, pirms iegādāties kaut ko no nezināmām personām internetā, vēršas PVD, lai noskaidrotu, piemēram, vai uztura bagātinātājs ir reģistrēts vai arī informē dienestu, ja tiem ir aizdomas par piedāvāto produktu drošumu,» sacīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

Pēc viņas teiktā, sludinājumiem seko līdzi arī legālie pārtikas un citu produktu ražotāji un izplatītāji un par godīgu konkurenci kropļojošiem un ēnu ekonomiku veicinošiem gadījumiem ziņo dienestam.

PVD atgādina, ka ražotājam pirms pārtikas produktu ražošanas, uzglabāšanas vai tirgošanas ir obligāti jāreģistrējas PVD. Reģistrācija notiek piecu darba dienu laikā un ir bez maksas. Savukārt patērētājiem PVD iesaka pirms pārtikas preču iegādes internetā sludinājumu portālos vai sociālajos tīklos, pārbaudīt, vai preces pārdevējs ir reģistrējies PVD. To var izdarīt PVD tīmekļa vietnes sadaļā «Reģistri». Ja uzņēmums vai persona nav PVD uzņēmumu reģistrā, tā preces tirgo nelegāli un tās iegādāties nav droši.