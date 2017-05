«Rīgas Siltums» peļņa pērn samazinājusies par € 1 miljonu

AS «Rīgas siltums» apgrozījums pērn bija 145,6 miljoni eiro, kas ir par 19,2% mazāk nekā 2015.gadā, un tā peļņa samazinājās par vienu miljonu eiro, sasniedzot 1,47 miljonu eiro apmēru, šodien žurnālistiem pavēstīja «Rīgas siltums» padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Viņš norādīja, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pērn gūtā peļņa īpaši neatšķīrās. Šogad prognozētā uzņēmuma peļņa ir viens miljons eiro.

Pēc Stepaņenko teiktā, daļu 2016.gadā «Rīgas siltums» gūtās peļņas akcionāri nolēmuši novirzīt siltumcentra «Daugavgrīva» izveidei.

«Rīgas siltums» 2015.gadā strādāja ar 173,485 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 2,423 miljonu eiro apmērā, liecina informācija «Firmas.lv».

Kā žurnālistiem norādīja AS «Rīgas siltums» valdes locekle Biruta Krūze, patlaban uzņēmuma klientu kopējais parādu apmērs par laika posmu no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada martam sasniedzis 9,96 miljonus eiro.

«Neskatoties uz to, ka silltumenenrģijas tarifs ir zems, klienti par apkuri nav samaksājuši 9,96 miljonus eiro. (..) Jāatzīmē, ka situācija ar parādiem ir dinamiska un mainās pa dienā,» sacīja Krūze.

Pēc viņas teiktā, gadījumos, kad apsaimniekotājs neveic maksājumus, uzņēmums brīdina arī dzīvokļa īpašnieku.

Kopumā no 2016.gada oktobra līdz šā gada 15.maijam 2419 namu pārvaldniekiem tika izsūtītas informatīvas vai brīdinājuma vēstules par parāda esamību. Tāpat šādas vēstules saņēmuši 10 833 dzīvokļu īpašnieki.

Kā ziņots, pērn 30.jūnijā kopējais parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 7,43 miljoni eiro, tajā skaitā par 2015./2016.finanšu gada deviņos mēnešos (bez jūnija rēķina) piegādāto siltumenerģiju - 6,83 miljoni eiro.

«Rīgas siltums» valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis aģentūrai LETA pastāstīja, ka, balstoties uz 2016.gada finanšu rādītājiem, uzņēmuma darbība vērtējama kā stabila. Lai arī 2016./2017.gada apkures sezona Rīgā, kura ilga no pagājušā gada 10.gada oktobra līdz šā gada 15.maijam, ir bijusi siltāka, «Rīgas siltums» darbības rādītāji iekļāvās uzņēmuma budžeta plānā.

Talcis uzņēmuma peļņas samazināšanos skaidro ar to, ka «Rīgas siltums» ir samazinājis ražotās elektroenerģijas apmēru, kas tiešā veidā ietekmē peļņas apjomu. Tāpat viņš uzsvēra, uzņēmuma peļņu ietekmē arī subsidētās enerģijas nodokļa maksājumi, kuru izlīdzināšanai «Rīgas siltums» izvēlējās izmantot uzņēmuma iekšējās rezerves, nevis palielināt siltumenerģijas tarifus.

Savukārt komentējot uzņēmuma klientu kopējo parādu apmēru 2016./2017.gada apkures sezonā, «Rīgas siltums» valdes priekšsēdētājs skaidroja, ka, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, to apmēra pieaugums nav būtisks. Turklāt viņš uzsvēra, ka parādu apmēra izmaiņas ir ļoti dinamiskas, tādēļ ir grūti salīdzināt ar parādu apmēru iepriekšējā apkures sezonā. «Varbūt, ja mēs paskatīsimies pēc nedēļas, tad rādītāji būs sliktāki vai labāki, bet, kopumā ņemot, es domāju, ka [klientu parādu apmērs] ir līdzīgs (..) iepriekšējiem gadiem,» uzsvēra Talcis.

«Rīgas siltums» ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir 900 kilometru, no kuriem 75% atrodas «Rīgas siltuma» īpašumā. Uzņēmuma akcionāri ir Latvijas valsts – 48,995%, Rīgas dome - 49%, «Enerģijas risinājumi. RIX» - 2% un «Latvenergo» - 0,005%.

