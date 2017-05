Cilvēkus ne pa jokam izbrīna «atklājums», kā var ietaupīt naudu

Pasauli pamatīgi izbrīnījis BBC (British Broadcasting Corporation) biznesa reportiera Dugala Šova (Dougal Shaw) «atklājums» - sociālajā tīklā «Twitter» viņš pilnā nopietnībā dalījies ar video, kurā atradis unikālu metodi, kā ietaupīt naudu.

Lunch Hack - A good solution for working parents, more on top of things at work than at home? #food #BritishSandwichWeek pic.twitter.com/fc8n4WET8G— Dougal Shaw (@dougalshawBBC) May 15, 2017

«Man prātā ienāca ideja, kad kā ierasts devos iegādāties savas pusdienas. Es varēju pirkt to pašu sendviču, ko vienmēr, bet tad sapratu, ka visas nepieciešamās sastāvdaļas tā pagatavošanai varu nopirkt pats,» video stāsta Šovs, piebilstot, ka «atslēga» šim ēdienam esot svaiga maize.

Viņš informē, ka briti katru gadu iegādājas 3,5 miljardus sendviču, kopumā iztērējot vairāk nekā 7,8 miljardus mārciņu. Nedēļā sendvičiem viņš līdz šim tērēja apmēram 17,5 mārciņas, taču ar šo «jaunatklāto» metodi – 9,5 mārciņas. Viņš «Twitter» apstiprinājis, ka tas nav joks – viņš tiešām uzskata, ka atklājis ko neparastu, turklāt kolēģi viņa sendviču gatavošanu virtuvē uzskatījuši par dīvainu.

@ImCalledDave No, I did this at work and colleagues found it strange. I'm a curious VJ, so I made a film about it on my phone as a kind of video diary.— Dougal Shaw (@dougalshawBBC) May 16, 2017

@dougalshawBBC Putting it like this... 😊 an advice, though, you'd have a better result by using real cheese rather than this industrial garbage !— On m'appelle Giovni (@Giomosby) May 16, 2017

@dougalshawBBC Sooo you are telling us that you have discovered how to cook ? And how to buy more and more packaging to waste ?— Epistol (@_Epistol_) May 16, 2017