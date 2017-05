Simtiem cilvēku stāv rindā, lai iegādāties kolekcijas monētu «Zeme»

Šorīt vairāki simti cilvēku Latvijas Bankā rindā gaida iespēju iegādāties kolekcijas monētu «Zeme», pavēstīja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

«Šorīt Latvijas Bankas kasēs ir vērojama lielāka rosība nekā ikdienā, interese par kolekcijas monētu «Zeme» ir liela un rindā gaida vairāki simti interesentu,» sacīja Silakalns.

Viņš arī norādīja, ka, rūpējoties, lai iespēja iegādāties monētu būtu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, noteikts vienas monētas limits iegādei kasēs vienam pircējam. Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā ir pieejami vairāk nekā 1100 monētu.

Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā no šodienas ir pieejama kolekcijas monētas «Zeme» tirāžas otrā daļa.

Piecu eiro kolekcijas monēta «Zeme» ir veidota no caurspīdīga materiāla perlukora, kuru apvij ārējs sudraba gredzens. Monētas centrā ir no sudraba darināts izliekts Zemes atveids ar krāsu uzdrukā attēlotu fizioģeogrāfisko karti.

Monētas grafiskā dizaina autors ir arhitekts Mārcis Kalniņš, kurš ar šīs caurspīdīgās monētas ideju 2015.gadā uzvarēja Latvijas Bankas rīkotajā inovatīvas eiro kolekcijas monētas konkursā. Monētas izgatavošanā izmantotais materiāls – perlukors – ir inovatīvs keramisks materiāls ar augstu mehānisku, ķīmisku un termisku izturību un izcilām optiskām īpašībām. To izmanto lāzerierīcēs, bruņojumā (aizsardzībai no trieciena), medicīniskās un optiskās iekārtās un citur. Vienas monētas cena ir 85 eiro. Monētas maksimālā tirāža ir 5000.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.

