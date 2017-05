Ievestā benzīna apmērs 1.ceturksnī sarucis par 11,1%, dīzeļdegvielas imports - 13,6%

Latvijā ievestā motorbenzīna daudzums šogad pirmajos trijos mēnešos samazinājies par 11,1% salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu, bet dīzeļdegviela ievesta par 13,6% mazāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Kopumā 2017.gada pirmajos trijos mēnešos Latvijā ievesti 63,485 miljoni litru motorbenzīna un 284 241 tonna dīzeļdegvielas.

Benzīns šogad pirmaja ceturksni Latvijā importēts 25,165 miljonu eiro apmērā, kas ir par 25,2% vairāk nekā 2016.gada pirmajos trijos mēnešos, savukārt dīzeļdegviela importēta 135,325 miljonu eiro apmērā, kas ir par 37% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visvairāk benzīnu un dīzeļdegvielu Latvija šogad pirmajā ceturksnī ievedusi no Lietuvas.

No Lietuvas 2017.gada pirmajā ceturksnī Latvija ieveda 41,775 miljonus litru benzīna, kas ir 65,8% (2016.gada pirmajā ceturksnī - 64,8%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 20,434 miljonus litru jeb 32,2%. Salīdzinājumā ar 2016.gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir sarucis par 9,8%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir samazinājies par 13,5%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas šogad pirmajos trijos mēnešos ievesta 168 198 tonnu apmērā, kas veidoja 59,2% (gadu iepriekš - 48%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 6,4% vairāk nekā 2016.gada pirmajā ceturksnī. No Somijas minētajā laika periodā ievesti 26,6% dīzeļdegvielas 75 703 tonnu apmērā, kas ir par 12,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet no Krievijas importēti 11,8% jeb 33 668 tonnas, kas ir kritums par 34,8%.

Šogad pirmajos trijos mēnešos Latvijā importēti arī 20 tonnu mazuta 10 000 eiro apmērā, kas ir būtiski mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Mazutu Latvija šogad ievedusi tikai no Igaunijas.

2016.gada pirmajos trijos mēnešos Latvija ieveda 71,403 miljonus litru motorbenzīna, 329 085 tonnas dīzeļdegvielas un 442 tonnas mazuta.