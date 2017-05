Pētījums: Latvijā ir trešais augstākais potenciāls attīstīt alternatīvo aizdevumu nozari Eiropā

Savstarpējo aizdevumu platforma TWINO nesen ir laidusi klajā pirmo Alternatīvo Aizdevumu indeksu (AAI), kas atklāj, ka Latvijā ir trešais augstākais potenciāls attīstīt alternatīvo aizdevumu nozari Eiropā. Pētījums sniedz vispusīgu pārskatu par alternatīvās finanšu nozares attīstības potenciālu Eiropā. Tas tapis sadarbībā ar starptautisko biznesa konsultāciju kompāniju KPMG Baltics un salīdzina kreditēšanas vidi Eiropā laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam.

Latvijas iespēja

Atbilstoši pētījumam, Eiropas valstis ar visaugstāko AAI jeb augstāko potenciālu attīstīt alternatīvo aizdevumu nozari ir Ungārija, Slovēnija, Latvija, Polija, Rumānija, Grieķija un Īrija. Tikmēr mūsu kaimiņvalstis ir krietni vien zemākās pozīcijās – Igaunija ierindojas tikai 12. vietā, kamēr Lietuva vien 15. vietā.

Indekss ir augstāks tajās valstīs, kurās pastāv pieprasījums pēc kredītiem, bet to pieejamība ir relatīvi zema. Tāpat indekss var sasniegt augstāku rādījumu, ja pastāv nekonkurētspējīgi vai stingri kredītu izsniegšanas kritēriji. Tas nozīmē, ka Latvijai ir lielas iespējas kļūt par savstarpējo aizdevumu līderi plašākā mērogā un piesaistīt ārvalstu investorus uz Latvijas platformām.

Valstīs, kur ir zems AAI, kreditēšanas tirgus ir piesātināts, un pieprasījums ir apmierināts, līdz ar to tur pastāv visai zemas alternatīvo kreditēšanas attīstības iespējas. Jūlija Māsāne-Ose, KPMG Baltics Darījumu konsultāciju nodaļas direktore norāda uz pētījuma secinājumiem: «Šis pētījums ir ļāvis ne tikai konstatēt, kurās valstīs ir augsts izaugsmes potenciāls alternatīvo aizdevumu jomā, bet arī norāda valstis, kuru aizdevumu tirgus ir jau diezgan efektīvs. Šajās valstīs mājsaimniecībām un uzņēmumiem ir pieejams pietiekams finansējuma avotu skaits, un tāpēc alternatīvo aizdevumu attīstības potenciāls ir salīdzinoši zems. Vēstījums investoriem no valstīm ar zemu AAI ir meklēt ieguldījumu iespējas citās valstīs.»

Nozare, ar kuru jārēķinās

Jevgeņijs Kazaņins, TWINO Investīciju platformas vadītājs norāda uz pieaugošo salīdzinoši jaunās nozares nozīmi: "Kopš finanšu krīzes 2008. gadā, kad tradicionālā finansēšana caur bankām tika stingri ierobežota, alternatīvā kreditēšana Eiropā ir uzrādījusi ievērojamu izaugsmi, tomēr Eiropas Centrālā banka līdz šim nav veikusi rūpīgu nozares uzraudzību. Ņemot vērā, ka alternatīvās kreditēšanās nozares attīstības izaugsmes rādītāji šobrīd netiek oficiāli apkopoti, TWINO Alternatīvā aizdevuma indekss uzskatāmi parāda šīs nozares izaugsmes potenciālu, skaidri apliecinot, ka nozare straujiem soļiem kļūst par vērā ņemamu finanšu nozares spēlētāju.»

Jāpiebilst, ka nozares izaugsmei svarīga ir ne tikai «vidējā alternatīvās kreditēšanas nozares temperatūra valstī (AAI indekss)», bet arī kreditēšanas tirgus apjoms naudas izteiksmē.

Ņemot vērā gan AAI indeksu, gan kreditēšanas apjomu, visaugstāko potenciālu alternatīvās kreditēšanas jomā uzrāda Polija, Grieķija un Īrija. Šajās valstīs pastāv gan labvēlīgi nosacījumi alternatīvās kreditēšanas nozarei, gan kreditēšanas tirgus izmērs ir mērāms ar 100 līdz 500 miljardiem eiro.

Tikmēr Ungārijas, Slovēnijas, Latvijas un Rumānijas kreditēšanas tirgus potenciāls naudas izteiksmē ir mazāks par 100 miljardiem eiro, lai gan šīs valstis ierindojās TWINO indeksa līderpozīcijās, attiecīgi Ungārijai ieņemot pirmo vietu AAI reitingā, Slovēnijai otro vietu, Latvijai trešo, bet Rumānijai piekto vietu.

Pārmaiņas kreditēšanas nozarēs

Veiktais pētījums arī atklāj, ka laikā no 2010. līdz 2016. gadam kopējais kredītiestāžu skaits Eiropā uz 1 miljonu iedzīvotāju ir samazinājies no 19 līdz 15. Ar vislielāko kredītiestāžu skaitu uz 1 miljonu iedzīvotāju izceļas Īrija, tai seko Austrija un Somija.

Tikmēr starpība starp potenciāli iespējamo kredītu apjomu Eiropā pēc ECB aprēķiniem un faktisko kredītu apjomu laikā posmā no 2010. līdz 2016. gadam ir palielinājusies - ja 2010. gadā minētais rādītājs bija pietuvojies tuvu nullei no iekšzemes kopprodukta (IKP), tad 2016. gadā tas jau sasniedza 12 procentu punktus no IKP, naudas izteiksmē sasniedzot 410 miljardus eiro, kas norāda uz alternatīvās kreditēšanas nozares izaugsmes iespējām. Tāpat Eiropā kopumā ir vērojamas izmaiņas starp potenciāli iespējamo kredītu apjomu, kā arī visās Eiropas valstīs novērojamas būtiskas atšķirības finansējuma pieejamībā starp mājsaimniecībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – faktori, kas ir apskatīti sīkāk pētījumā.

Par pētījuma autoriem

TWINO ir starptautiska finanšu pakalpojumu kompānija, kura kopš darbības uzsākšanas 2009. gadā nenodrošinātajos patēriņa kredītos izsniegusi aizdevumus vairāk nekā 420 miljoni eiro apjomā.

2015. gadā TWINO izveidoja savstarpējo aizdevumu platformu, kas investoriem no visas Eiropas piedāvā iespēju pelnīt ar augstu atdevi, investējot patēriņa aizdevumos kompānijas meitas uzņēmumos Polijā, Gruzijā, Spānijā, Latvijā un Krievijā.

KPMG ir starptautisks biznesa konsultantu kompāniju tīkls, kas sniedz audita, revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. KPMG darbojas 155 valstīs un visā pasaulē nodarbina 174 000 strādājošo. KPMG Baltijas valstīs ir viens no vadošajiem profesionālu pakalpojumu sniedzējiem reģionā.

LASI CITUR: Lasiet pilno pētījumu šeit

Saistītie raksti