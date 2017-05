Kolekcijas monētas «Zeme» rezervētas minūtes laikā

Visas šodien Latvijas Bankas rezervēšanas sistēmā pieejamās kolekcijas monētas «Zeme» rezervētas apmēram minūtes laikā, pavēstīja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

Monētu rezervācijas sistēmā kolekcijas monētas «Zeme» tirāžas otro daļu varēja rezervēt no plkst.11 un kopumā Monētu rezervācijas sistēmā rezervēšanai bija pieejami 400 monētu. Vienas rezervēšanas limits bija viena monēta. Rezervētās monētas varēs izpirkt no 22.maija līdz 2.jūnijam.

Savukārt Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā monētu varēs iegādāties no rītdienas, 18.maija. Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā būs nopērkami nedaudz vairāk kā 1100 monētu. Arī Latvijas Bankas kasēs vienam pircējam būs iespēja iegādāties vienu monētu.

Silakalns atzīmēja, ka daļa monētu tiks pārdotas arī juridiskajām personām Latvijā un ārvalstu tirgum. Aptuveni 100 monētu paliks Latvijas Bankas rīcībā reprezentācijai un vēsturei, kā arī nonāks muzejos. Vēl apmēram 300 monētu būs pieejamas vēlāk - tās tiks iekļautas īpašā monētu komplektā kopā ar kolekcijas monētu «Vecais Stenders».

Piecu eiro kolekcijas monēta «Zeme» ir veidota no caurspīdīga materiāla perlukora, kuru apvij ārējs sudraba gredzens. Monētas centrā ir no sudraba darināts izliekts Zemes atveids ar krāsu uzdrukā attēlotu fizioģeogrāfisko karti.

Monētas grafiskā dizaina autors ir arhitekts Mārcis Kalniņš, kurš ar šīs caurspīdīgās monētas ideju 2015.gadā uzvarēja Latvijas Bankas rīkotajā inovatīvas eiro kolekcijas monētas konkursā. Monētas izgatavošanā izmantotais materiāls – perlukors – ir inovatīvs keramisks materiāls ar augstu mehānisku, ķīmisku un termisku izturību un izcilām optiskām īpašībām. To izmanto lāzerierīcēs, bruņojumā (aizsardzībai no trieciena), medicīniskās un optiskās iekārtās un citur. Vienas monētas cena ir 85 eiro. Monētas maksimālā tirāža ir 5000.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.

