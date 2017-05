Viesnīcas «Hotel Bergs» zaudējumi pērn palielinājās par trešdaļu

Viesnīca SIA «Hotel Bergs» pērn strādāja ar 2,498 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,2% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt tās zaudējumi palielinājās par 32,6%, sasniedzot 765 296 eiro apmēru, liecina informācija «Firmas.lv».

Vadības ziņojumā teikts, ka viesnīcas noslogojums aizvadītajā gadā bija 57,3% apmērā un viena numura vidējā cena bija 147,47 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un iekļautām brokastīm.

Kopumā pērn «Hotel Bergs» tika izmitināti 13 278 viesi no dažādām pasaules valstīm. No kopējā viesu īpatsvara, 18,5% bija no Krievijas, 12,4% - no Vācijas, 10% - no ASV, 8,7% - no Lielbritānijas, un 4,6% viesu bija no Šveices.

Reklāma

Atbilstoši ziņojumam, pērn viesnīcas restorāna vidējie dienas ieņēmumi bija 2446,47 eiro bez PVN.

Tāpat uzņēmums aizvadītajā gadā turpināja iesākto darbu pie «Rūmenes muižas» kompleksa rekonstrukcijas un muižas parka labiekārtošanas. Vienlaikus tika veiktas arī būtiskas investīcijas «Hotel Bergs» interjera uzlabošanā un divstāvīgo numuru rekonstrukcijā, kā arī tika uzlabota viesnīcas restorāna interjera un dizaina funkcionalitāte, lai klientiem nodrošinātu inovatīvu vidi.

Vadība informē, ka pērn viesnīcai tika atkārtoti izsniegts kvalitātes atbilstības «Hotelstars Union» piecu zvaigžņu «superior» klasifikācijas augstākās kategorijas sertifikāts un alianses «SLH» («Small Luxury Hotels of the World») ikgadējais uzraudzības ziņojums.

Tāpat pērn tika optimizēts viesnīcas pakalpojumu pieprasījums rezervēšanas kanālos, piemēram, starptautiskajā rezervēšanas sistēmā «GDS» («Global Distribution Systems»), kā arī «SLH», «Expedia», «Booking.com» un rezervācijām viesnīcas interneta vietnē.

Pagājušajā gadā tika pilnveidota arī viesnīcas mājas lapa, lai veicinātu «Hotel Bergs» tēla nostiprināšanu un atpazīstamību.

Viesnīcas vadība ziņojumā atzīmē, ka tās mērķis 2017.gadā ir arī turpmāk saglabāt savas pozīcijas viesnīcu un restorānu biznesā gan Latvijā, gan ārpus tās, atmaksāt ieguldītos līdzekļus un palielināt apgrozījumu un peļņu. «Hotel Bergs» vadība to plāno panākt, īstenojot efektīvu mārketinga stratēģijas plānu, tostarp pievēršot uzmanību attiecību veidošanai ar pastāvīgajiem klientiem un īstenojot aktivitātes jaunu klientu piesaistei.

Viesnīca iecerējusi 2017.gadā veikt dinamisku mājaslapas izveidi restorānam un uzlabot arī viesnīcas filiāles «Rūmenes muiža» interneta vietni.

Ziņojumā teikts, ka «Hotel Bergs» vadība 2017.gadā plāno viesnīcas vidējo noslodzi ne mazāku par 60% pie vidējās gada pakalpojuma cenas 155 eiro bez PVN un cenā iekļautām brokastīm.

Vienlaikus viesnīca ieplānojusi pilnveidot klientu apkalpošanas standartus un nodrošināt apmācības viesmīlībā visa uzņēmuma un filiāles personālam, lai celtu tā profesionalitāti, nodrošinot augsta līmeņa pakalpojumus un apkalpošanas servisu.

«Hotel Bergs» 2015.gadā strādāja ar 2,468 miljonu eiro apgrozījumu un zaudējumiem 577 361 eiro apmērā.

SIA «Hotel Bergs» dibināta 2003.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4 159 054 eiro. «Hotel Bergs» pilnībā pieder Justam Nikolajam Karlsonam.

Saistītie raksti