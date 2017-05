«Rīgas siltums»: Aizvadītā apkures sezona bijusi ilgākā uzņēmuma vēsturē

Aizvadītā apkures sezona bijusi ilgākā AS «Rīgas siltums» pastāvēšanas vēsturē, pavēstīja kompānijā.

Plašāk par aizvadīto apkures sezonu «Rīgas siltuma» pārstāvji informēs preses konferencē piektdien, 19.maijā. Pasākumā paredzēts stāstīt arī par plānotajiem siltumtīklu remontdarbiem, tostarp Rīgas centrā, Brīvības ielā, kā arī par hidrauliskajām pārbaudēm, kas šogad sāksies neierasti agri - 26.maijā.

Preses konferencē piedalīsies uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko, valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis, kā arī valdes locekļi - Uģis Osis un Birute Krūze. Pasākums notiks Rīgā, Cēsu ielā 3a, trešā korpusa otrā stāva konferenču zālē, sākums plkst.11.

«Rīgas siltums» ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir aptuveni 800 kilometru, no kuriem 74% atrodas «Rīgas siltuma» īpašumā.

