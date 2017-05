Konkursā meklē «Pasažieru vilciena» valdes priekšsēdētāju un valdes locekli

Izsludināti konkursi uz AS «Pasažieru vilciens» valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu, liecina paziņojumi oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

No pretendentiem uz «Pasažieru vilciena» valdes priekšsēdētāja amatu tiek prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 50), vēlama darba pieredze vadošā amatā transporta un sakaru jomā, izpratne par «Pasažieru vilciena» darbības jomām, kā arī starptautiskās sadarbības pieredze.

Tāpat pretendentiem uz «Pasažieru vilciena» valdes priekšsēdētāja amatu jābūt izpratnei par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas pārzināšana, stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, valsts valodas zināšanas C līmeņa pirmajā pakāpē, ļoti labas svešvalodu zināšanas (angļu un krievu valoda), kā arī nevainojama reputācija.

«Pasažieru vilciena» pārstāvis Egons Ālers aģentūrai LETA norādīja, ka šogad jūlijā beidzas uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Andra Lubāna amata pilnvaru termiņš, savukārt šogad martā darbu kompānijas valdē atstāja valdes loceklis Mikus Pērse.

«Ņemot vērā, ka valstī ieviesta prakse uzņēmumu valdes sastāvus komplektēt konkursa kārtībā, «Pasažieru vilciena» padome izsludināja konkursus uz kompānijas valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu,» pauda Ālers.

Pieteikumi dalībai konkursā uz «Pasažieru vilciena» valdes priekšsēdētāja amatu jāiesniedz līdz 2017.gada 26.maijam (ieskaitot). Piesakoties konkursam, jāiesniedz motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību valdes locekļa amatam), valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), «Curriculum Vitae» (CV), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas, kā arī apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām, savukārt kandidātiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, ir jāpievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par «Pasažieru vilciena» vai pasažieru pārvadājumu segmenta attīstību.

Savukārt no kandidātiem uz «Pasažieru vilciena» valdes locekļa amatu tiek prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē), vēlama darba pieredze vadošā amatā transporta un sakaru jomā, izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas pārzināšana, pieredze iepirkumu organizēšanā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām, pieredze sarežģītu juridisko kāzusu risināšanā, tiesvedības taktikas izstrādāšanā, stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, valsts valoda C līmeņa pirmajā pakāpē, ļoti labas svešvalodu zināšanas (angļu un krievu valoda), kā arī nevainojama reputācija.

Arī pretendenti uz «Pasažieru vilciena» valdes locekļa amatu var pieteikties līdz 2017.gada 26.maijam (ieskaitot).

Piesakoties uz kompānijas valdes locekļa amatu, jāiesniedz motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību valdes locekļa amatam), valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda), CV, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas, kā arī apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām. Kandidātiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, ir jāpievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Arī kandidātiem uz «Pasažieru vilciena» valdes locekļa amatu, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par «Pasažieru vilciena» vai pasažieru pārvadājumu segmenta attīstību.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka šogad martā darbu «Pasažieru vilciena» valdē atstāja valdes loceklis Pērse. Šobrīd kompānijas valdē strādā Inga Vagele, kā arī valdes priekšsēdētājs Lubāns.

«Pasažieru vilciens» ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no «Latvijas dzelzceļa» veiktajām funkcijām. Iepriekš «Pasažieru vilciens» 100% bija «Latvijas dzelzceļa» meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.

