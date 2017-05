Kučinskis aicina Somiju kļūt par «RB Rail» akcionāru

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) tikšanās laikā Helisnkos ar Somijas premjeru Juhu Sipili aicinājis Somiju kļūt par dzelzceļa projekta «Rail Baltica» koordinatora «RB Rail» akcionāru, aģentūru LETA informēja Ministru kabinetā.

Tikšanās laikā abi ministri apsprieda jautājumus, kas saistīti ar Latvijas un Somijas sadarbību, kā tika runāts par reģionālajiem enerģētikas un transporta projektiem.

Kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem abas puses apsprieda «Rail Baltica» projektu. Kučinskis norādīja, ka «Rail Baltica» patlaban ir nozīmīgākais transporta infrastruktūras projekts Eiropas līmenī - šis projekts ir ne tikai visu trīs Baltijas valstu, bet plašāka reģiona kopīgā stratēģiskā interese. Projektam ir spēcīga drošības dimensija. Tam ir arī spēcīgs ekonomisks pamatojums. Kučinskis pauda gandarījumu par Somijas ieinteresētību projektā un aicināja Somiju apsvērt iespēju no novērotāja kļūt par «RB Rail» akcionāru.

Tāpat sarunas laikā uzmanība tika pievērsta enerģētikas jautājumam. Tika norādīts, ka svarīgi turpināt attīstīt reģionālo enerģijas tirgu, stiprinot energoapgādes drošību un mazinot energoatkarību no dominējošās piegādātājvalsts.

«Nav šaubu, ka Somija ir neatsverams partneris, lai reģionālais gāzes tirgus reāli varētu darboties. Somijai dalība vienotajā tirgū nodrošinās gan piekļuvi pazemes gāzes krātuvei Latvijā, gan piekļuvi topošajam starpvalstu savienojumam ar Poliju, gan arī zemākus tarifus,» sacīja Latvijas premjers.

Abas puses bija vienisprātis, ka ir nepieciešams strādāt, lai nodrošinātu no Krievijas neatkarīgas energopiegādes. Latvija diversificēja gāzes tirgu no šā gada 3.aprīļa, savukārt Somija patlaban ir sagatavojusi likumprojektu gāzes tirgus liberalizācijai. Savukārt attiecībā uz Baltijas valstu elektrotīklu desinhronizāciju no Krievijas pārvaldītā tīkla un sinhronizāciju ar Eiropas elektroenerģijas tīkliem abas puses bija vienisprātis, ka svarīgi nodrošināt tīkla stabilitāti un drošību.

Gan Latvijai, gan Somijai mežsaimniecība ir būtiskas tautsaimniecības nozares. Abas puses vienojās turpināt līdzšinējo veiksmīgo sadarbību Eiropas Savienības (ES) ietvaros, lai panāktu sev labvēlīgus nosacījumus mežu izmantošanai un bioenerģētikas attīstībai.

Latvijas un Somijas divpusējās attiecības ir tradicionāli ciešas un konstruktīvas. Abas valstis labi partneri ES un reģionālajos sadarbības formātos. Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbībā izšķiroša ir koordinēta pieeja reģiona ilgtspējīgai attīstībai, t.sk. arī stratēģiski svarīgo enerģētikas un transporta infrastruktūras projektu īstenošanai.

Jau ziņots, ka Kučinskis šajās dienās uzturas vizētā Somijā, kur premjers tikās ar Somijas valdības vadītāju, piedalījās apaļā galda diskusijā ar Somijas uzņēmējiem un investoriem.

