Nebanku kreditētāja «ExpressCredit» koncerna peļņa pirmajā ceturksnī sasniedz € 681 400

Nebanku patērētāju kreditēšanas uzņēmuma SIA «ExpressCredit» koncerna peļņa šogad pirmajā ceturksnī bija 681 398 eiro, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir pieaugums 3,5 reizes, liecina kompānijas sniegtā informācija biržai «Nasdaq Riga».

Vienlaikus «ExpressCredit» koncerna apgrozījums samazinājies par 23,7% un 2017.gada pirmajā ceturksnī bija 977 763 eiro.

«ExpressCredit» finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka koncerns šogad pirmajā ceturksnī ir strādājis veiksmīgi. Koncerna kopējie ieņēmumi, atbilstoši plānotajam, salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu pieauga par 31,3% un bija 4,264 miljoni eiro.

«Turpinot biznesa stratēģiju, uzņēmums koncentrējās uz kredītportfeļa apmēra palielināšanu un izmaksu efektivitātes nodrošināšanu,» piebilsts vadības ziņojumā.

Tāpat koncerns 2017.gada pirmajā ceturksnī investējis līdzekļus esošo zīmolu «Banknote» un «MoneyMetro» atpazīstamībā. Papildus veikti ieguldījumi informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas attīstībā un personāla apmācībā.

Koncerna neto kredītportfelis minētajā laika periodā palielinājās par 19,2% - līdz 13,8 miljoniem eiro. «Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, no sadarbības ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī koncerns 2017.gada pirmajā ceturksnī piesaistīja finansējumu 600 000 eiro apmērā no 2016.gadā emitētās slēgtās obligāciju emisijas piecu miljonu eiro apmērā,» piebilsts vadības ziņojumā.

Savukārt «ExpressCredit» koncerna kopējais aktīvu apmērs 2017.gada marta beigās bija 17,945 miljoni eiro.

Pērn pirmajā ceturksnī «ExpressCredit» koncerns strādāja ar 1,281 miljona eiro apgrozījumu, savukārt koncerna peļņa bija 196 980 eiro.

Kompānija «ExpressCredit» izveidota 2009.gadā un līdz 2012.gada jūnija beigām strādāja ar nosaukumu «Lombards24.lv».

