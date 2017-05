LAD līdz šim ir saņēmis vairāk nekā 30 000 pieteikumu platību maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz šim ir saņēmis 30 000 pietiekumu platību maksājumiem, kas ir līdzīga pieteikšanās aktivitāte kā pagājušajā gadā, pastāstīja LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža.

«Pieteikšanās aktivitāte ir laba, aktīvi lauksaimnieki piesakās. Šobrīd esam saņēmuši vairāk nekā 30 000 iesniegumu. Ja salīdzina ar gadu atpakaļ - progress ir līdzīgs,» viņa sacīja.

LAD uzsver, ka lauksaimnieki atbalsta maksājumiem bez samazinājuma sankcijas var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

Reklāma

Patlaban LAD papildu palīdzību lauksaimniekiem sniedz arī izbraukuma klātienes konsultācijās daudzās vietās Latvijā, kā arī LAD aicina lauksaimniekus apmeklēt klientu apkalpošanas centrus, kur var aizpildīt iesniegumus klātienē, ja tas nepieciešams. Vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem var pieteikties dīzeļdegvielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, saņemšanai.

LAD vērš uzmanību, ka šo sestdien, 13.maijā no plkst. 8.30-15 ikviens lauksaimnieks var apmeklēt LAD klientu centrus un saņemt nepieciešamo palīdzību.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā šā gada 11.aprīlī sācis pieņemt lauksaimnieku pieteikumus platību maksājumiem. Pieteikumi platību maksājumiem tiks pieņemti līdz 22.maijam, taču pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.

LAD vērš uzmanību, ka piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir daudzi būtiski ieguvumi, tostarp iespēja saņemt maksājumus ātrāk, kā arī kļūdas pieteikumā novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, izvairoties no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 25.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nebūtu iespējams konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

Saistītie raksti