Dūklava atalgojums pērn pieaudzis 1,9 reizes

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) pērn amatā nopelnījis 60 152 eiro, kas ir 1,9 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāzē pieejamā amatpersonas deklarācija par 2016.gadu.

Valsts kancelejā aģentūrai LETA pastāstīja, ka 2015. gadā zemkopības ministra tāpat kā pārējo ministru alga bija 2612 eiro mēnesī, turpretī pērn viņa tāpat kā citu ministru alga bija 3581 eiro mēnesī. Tas saistīts ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kurā minētajām valsts amatpersonām mēnešalgu nosaka, piemērojot attiecīgu koeficientu Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos eiro. Aprēķināto mēnešalgu izmaksā, to noapaļojot pilnos eiro. Papildus tam 2016. gadā Dūklavam piešķirtas aizvietošanas piemaksas 50% no mēnešalgas, kas viņam 2016. gadā veidoja 6870,75 eiro. Tāpat ministra algas pieaugumu pērn veidoja arī reprezentācijas izdevumi - 820,80 eiro apmērā mēnesī.

Dūklava amatpersonas deklarācija liecina, ka viņa ieņēmumus pērn papildināja arī pensija 12 878 eiro apmērā, kā arī 40 000 eiro ienākumi no īpašuma pārdošanas, 129 eiro procentu maksājumi no «SEB Bankas», kā arī trīs eiro procentu maksājumi no «DNB bankas».

Atbilstoši deklarācijai, 2016.gada nogalē Dūklavam piederēja divi zemesgabali Jaunpiebalgas pagastā, viens - Vecpiebalgas pagastā un vēl viens - Zosēnu pagastā. Tāpat viņam piederēja arī dzīvokļi Jaunjelgavā un Rīgā.

Dūklavs pērn iegādājās 1982.gada izlaides «GAZ-24», kā arī 1971.gada motociklu «Jawa-350». Tāpat zemkopības ministra īpašumā pērnā gada beigās bija 2012.gada automašīna «VW Touareg», 2002.gada piekabe-transporta laivu vedējs «Midwest SR PWGV24SA», 2002.gada motorlaiva «Sea Ray 176BR», kā arī 1996.gada dzīvojamā piekabe «Tabbert 11». Viņam piederēja arī 2011.gada piekabe-transporta kravas kaste «RB 1101» un 1998.gada piekabe-transporta kravas kaste «RB 8101».

Pagājušā gada nogalē Dūklavs bija 191 053 eiro vērtu alus darītavas «Piebalgas alus» akciju īpašnieks, 15 000 eiro vērtu kapitāldaļu turētājs uzņēmumā «Tondo» un viņam piederēja arī kapitāldaļas kompānijā «Seldijs» 14 940 eiro apmērā. Zemkopības ministram pagājušā gada beigās bankās bija noglabāti kopumā 118 354 eiro un 28 647 ASV dolāru (40 761 eiro).

Dūklavs pērn izsniedzis divus aizdevumus - katru 10 000 eiro apmērā. Turpretī Dūklava parādsaistības pagājušā gada beigās bija 8685 eiro, kas ir 1,9 reizes mazāk nekā gadu iepriekš. Dūklava kopējie aizdevumi pagājušā gada beigās veidoja 330 506 eiro.