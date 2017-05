Cīrule: Četros mēnešos būtiski audzis iekasēto darbaspēka nodokļu apmērs

Šogad pirmajos četros mēnešos būtiski audzis iekasēto darbaspēka nodokļu apmērs, šorīt intervijā LNT raidījumam «900 sekundes» teica Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

«Šajā gadā ir īpaši liels pieaugums iekasētajos darbaspēka nodokļos,» sacīja Cīrule.

Viņa informēja, ka 2017.gada pirmajos četros mēnešos iekasētās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir pieaugušas par gandrīz 10%, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī iekasēts par 9% vairāk. «Tas ir ļoti labs pieaugums,» atzina Cīrule.

Viņa arī atzīmēja, ka pieaugums iekasētajos darbaspēka nodokļos varētu būt saistīts ar to, ka arvien vairāk tiek runāts par to, cik būtiski ir maksāt nodokļus un kur paliek iekasētā nauda. «Informēšana ir ārkārtīgi svarīga. Attīstītās Eiropas valstis velta ļoti lielus līdzekļus tieši sabiedrības informēšanas kampaņām par to, kur paliek samaksātie nodokļi, kāpēc ir būtiski maksāt nodokļus,» teica VID vadītāja.

Cīrule norādīja, ka VID ēnu ekonomikas apkarošanā strādā arī nozaru dalījumā, tostarp joprojām ļoti būtisks ēnu ekonomikas īpatsvars ir būvniecībā. Vienlaikus VID šobrīd intensīvāk vērtē arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus.

