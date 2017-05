Latvija joprojām eksportē un importē mazāk nekā Lietuva un Igaunija

Latvijas eksporta un importa apmērs arī šogad pirmajos divos mēnešos bija mazāks nekā Lietuvas un Igaunijas, savukārt lielākais ārējās tirdzniecības bilances deficīts starp Baltijas valstīm bija Igaunijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

2017.gada pirmajos divos mēnešos Latvijas eksporta apmērs bija 1,642 miljardi eiro, Lietuva eksportēja preces 3,865 miljardu eiro vērtībā, bet Igaunija - 1,921 miljarda eiro vērtībā.

Tostarp Latvija 75% no valsts kopējā eksporta apmēra izveda uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, Lietuva uz ES valstīm izveda 62% no kopējā eksporta apmēra, bet Igaunija - 73%.

Latvijas preču izvedums uz Lietuvu pirmajos divos mēnešos bija 17% no kopējā valsts eksporta apmēra, bet uz Igauniju - 11%. Lietuva uz Latviju izveda 9% no kopējā Lietuvas eksporta apmēra, bet uz Igauniju - 5% no kopējā valsts eksporta apmēra. Savukārt Igaunija uz Latviju izveda 9% no kopējā valsts eksporta apmēra, bet uz Lietuvu - 5% no kopējā eksporta apmēra.

Pirmajos divos mēnešos Latvijas importa apmērs bija 1,969 miljardi eiro, Lietuva importēja preces 4,334 miljardu eiro apmērā, bet Igaunija - 2,433 miljardu eiro apmērā.

Tostarp no ES valstīm Latvija ieveda 76% no kopējā importa apmēra, Lietuva - 67%, bet Igaunija - 82% no kopējā importa apmēra.

Latvijas ievedums no Lietuvas šogad pirmajos divos mēnešos bija 18% no kopējā Latvijas importa apmēra, bet no Igaunijas Latvija ieveda 8% no kopējā valsts importa apmēra. Lietuva no Latvijas ieveda 7% no kopējā Lietuvas importa apmēra, bet no Igaunijas - 3% no kopējā valsts importa apmēra. Savukārt Igaunija no Latvijas ieveda 7% no kopējā valsts importa, bet no Lietuvas - 9%.

Apkopotie dati liecina, ka ārējās tirdzniecības bilance visām trim Baltijas valstīm šogad pirmajos divos mēnešos bija negatīva. Latvijai ārējās tirdzniecības deficīts bija 327,2 miljoni eiro, Lietuvai - 469 miljoni eiro, bet Igaunijai - 512,1 miljons eiro.