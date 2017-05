«Enefit»: Lielākie patērētāji jau steidz izvēlēties tirgotāju atvērtajā gāzes tirgū

Lielākie gāzes patērētāji jau steidz izvēlēties tirgotāju atvērtajā gāzes tirgū, lai pēc tirgus atvēršanas pārejas posma beigām nenāktos pārmaksāt par pēdējo garantēto piegādi, aģentūrai LETA pavēstīja Igaunijas energoapgādes kompānijas «Eesti Energia» meitasuzņēmums Latvijā «Enefit».

«Raksturīgi, ka uzņēmumi izmanto iespēju jaunos līgumus par gāzes iegādi slēgt no 1 jūlija datuma, jo pārejas periodā noteiktā dabasgāzes cena ir nedaudz izdevīgāka par atvērtajā tirgū piedāvāto. «Enefit» aprīļa beigās jau ir parakstījusi pirmos līgumus par gāzes piegādēm Latvijas uzņēmumiem, savukārt maijā ir sagaidāms straujš uzņēmumu aktivitātes kāpums,» klāstīja kompānijas pārstāvji.

Pašlaik lielāko interesi izrāda tie dabasgāzes patērētāji, kas ir pieraduši aktīvi rīkoties elektroenerģijas tirgū, kamēr daudzi vēl iepazīstas ar tirgus izmaiņām un nogaida. Ņemot vērā, ka no 1.jūlija atvērtajā tirgū gāze jāiepērk visiem Latvijas uzņēmumiem un to, ka tirgū pieejami vien daži no sākotnēji pieteiktajiem tirgotājiem, maijā uzņēmumiem ir jāsāk aktīvi pievērsties izsvērtu lēmumu pieņemšanai.

«Enefit» valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers norādīja - jau tagad ir skaidrs, ka piedāvājums tirgū būs, lai arī visi no 21 reģistrētā gāzes tirgotāja pirmajā tirgus atvēršanas posmā nestartēs. «Svarīgākais, ka šaubas, vai jau tirgus pirmajā posmā būs alternatīvs piedāvājums bijušajam monopolistam, ir kliedētas. Jau aprīlī «Enefit» izteica pirmos piedāvājumus dabasgāzes iegādei un, tāpat kā pirms 10 gadiem atverot elektroenerģijas tirgu, esam aktīvi, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumiem izvēles iespēju. No tiem uzņēmējiem, kas jau slēdz līgumus ir jūtama piesardzība un tie dod priekšroku atvērtā tipa līgumiem, kas ļauj saglabāt izvēles brīvību - gan mainot līguma nosacījumus, gan arī tirgotāju. Tirgus iepazīšanas sākumposmā tieši elastīgums ir būtisks priekšnosacījums, lai visas iesaistītās puses varētu vienkāršāk pielāgoties jaunajai situācijai,» skaidroja Bethers.

Tirgotāju pusē liels darba apmērs tiek veltīts tirgus darbības principu izskaidrošanai uzņēmējiem, tāpēc arī līgumu slēgšanas laiks ir samērā ilgs. «Tas ir vēl viens faktors, kas liecina, ka uzņēmumiem nebūtu jāatliek tirgotāju apzināšana uz pēdējo brīdi. Faktiski ir atlicis viens mēnesis, lai uzņēmumi izvērtētu sava gāzes patēriņa apmēru un specifiku, kā arī izvēlētos piemērotāko iegādes risinājumu. Vienlaikus ir cerība, ka dabasgāzes tirgus apstākļiem uzņēmumiem izdosies pielāgoties izdosies ātrāk nekā atverot elektroenerģijas tirgu, jo viens šāda veida izglītošanās cikls jau ir veikts,» pauda «Enefit» vadītājs.

Pēc viņa teiktā, no pirmo nedēļu pieredzes jāsecina, ka galvenie aspekti, kuros uzņēmumiem nepieciešams papildu skaidrojums, lai varētu noteikt gāzes gala izmaksas atvērtajā tirgū un salīdzināt piedāvājumus ir: kas tiek iekļauts tirgotāja piedāvātajā dabasgāzes cenā; kādi pakalpojumi vai cenas sastāvdaļas tiek izcenotas atsevišķi;

vai un kādas apmēra saistības paredz konkrētais līguma veids; vispārējie līguma aspekti, kas nosaka klienta saistības un atbildību.

Kā ziņots, 3.aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts konkurencei. Juridiskajām personām līdz šā gada 15.jūnijam jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017.gada 1.jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1.jūlija - pēdējās garantētās piegādes ietvaros par regulatora apstiprinātu cenu plus 20%.

Savukārt mājsaimniecībām nav obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts AS «Latvijas gāze» kā publiskajam tirgotājam līdz 2019.gadam.

