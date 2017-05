«RB Rail» valdes priekšsēdētāja Rubesa pērn amatā nopelnījusi € 96 575

AS «RB Rail» valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa pērn amatā nopelnījusi 96 575 eiro, liecina amatpersonas deklarācija.

Viņas ienākumus pērn papildināja arī 1038 eiro ieņēmumi AS «Latvenergo» padomes locekļa amatā, kā arī 0,19 eiro procentu maksājumi no «DNB Bankas».

Rubesa bezskaidrā naudā pērnā gada beigās bija uzkrājusi 3900 eiro, 6800 Kanādas dolārus (4505 eiro), kā arī 30 000 Norvēģijas kronas (3157 eiro). «RB Rail» vadītājas parādsaistības pērnā gada nogalē bija 280 200 eiro.

Atbilstoši deklarācijai Rubesas īpašumā 2016.gada beigās bija dzīvoklis Rīgā, zemes un ēka Rendas pagastā, kā arī 2006.gada automašīna «BMW X3». Viņa ir arī 100% kapitāldaļu 2800 eiro vērtībā īpašniece SIA «RFactor».

«RB Rail» ir triju Baltijas valstu kopuzņēmums, ko izveidoja 2014.gada oktobrī. Kompānijas vienlīdzīgi akcionāri ir SIA «Eiropas dzelzceļa līnijas» no Latvijas, «Rail Baltica Statyba» no Lietuvas un «Rail Baltic Estonia» no Igaunijas.

«Rail Baltica» paredz Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai savienotu Tallinu, Rīgu, Kauņu, Varšavu un Berlīni. Dzelzceļa līnija plānota kā elektrificēta divceļu līnija, kas paredzēta gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Rīgas pilsētā un starptautiskajā lidostā «Rīga» ir paredzēts izbūvēt starptautisko vilcienu pasažieru termināli, bet Salaspils novadā (Saulkalnē) - multimodālu kravu termināli. Dzelzceļa pamattrases garums Latvijā ir aptuveni 260 kilometru. Projektētais dzelzceļa līnijas maksimālais ātrums ir 240 kilometru stundā.

