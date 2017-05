Valsts finanšu stabilitāte briesmās. LB aicina veikt triju nodokļu reformas

Nevis reforma, bet sarežģītu pasākumu komplekss, kuru valsts nevar atļauties. Tā premjerministra Māra Kučinska Nodokļu pamatnostādnes novērtējusi Latvijas Banka. Tās ieskatā Kučinska valdība izmaiņas trīs nodokļos pirms vēlēšanām esot apaudzējusi ar populistiskiem pasākumiem, kas varot novest pie finanšu sistēmas stabilitātes iedragāšanas. Ideja par nodokļu reformu ir radusies Latvijas Bankā. Redzot, ka Igaunijas nodokļu sistēma ir kļuvusi konkurētspējīgāka, bankas ekonomisti izstrādāja līdzīgu piedāvājumu un nodeva to valdībai.

ILMĀRS RIMŠEVIČS Latvijas Bankas prezidents - Nodokļu reforma ietver trīs galvenos pamatelementus – iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšanu, uzņēmumu ienākumu nodokļa palielināšanu un reinvestētās peļņas neaplikšanu ar peļņas nodokli.

Bankas idejas un aprēķini rādīja, ka izmaiņas nodokļos nemazinās ieņēmumus budžetā, bet jau no 2019.gada tos pieaudzēs. Taču valdība spēri soli tālāk.

Un līdztekus bankas ekonomikas atveseļošanas stimulatoriem pievienoja minimālās algas celšanu un nodokļu atlaides pensijām un zemajām algām.

ILMĀRS RIMŠEVIČS Latvijas Bankas prezidents - Ir ļoti svarīgi sadalīt tās lietas pareizi. proti, kur ir nodokļu reforma un kur ir nodokļu vai budžeta sastādīšanas elementi, kas kopā sapludinot saucas nodokļu sistēmas izmaiņu pamatnostādnes.

Valdības pievienotās sociālās ieceres radīja 460 miljonu iztrūkumu nākamajā budžetā

Tādēļ nācās meklēt, ar ko to kompensēt. Radās ideja par akcīzes nodokļu celšanu degvielai un alkoholam, kā dažādu nodokļu atvieglojumu atcelšanu un parādījās runas, ka tas vēl nav viss.

Izmaiņas premjerministrs dzina uz priekšu tempā.

Sasauca vienu darba grupu pēc otras. Ja sapulcēs kāds kādu dokumentu neizlasīja un neiebilda, tika pieņemts, ka klātesošais piekritis.

Pārliecību, ka reforma aizies, deva uzņēmēju organizācijas un arodbiedrības. Ieceres solīja papildus naudu gan darba devējiem, gan ņēmējiem.

AIGARS ROSTOVSKIS LTRK Padomes priekšsēdētājs - Skaidrs, ka tur nevar visu izrēķināt līdz detaļām. Reformās ir divas lietas – ir aprēķinu daļa un ticības un pārliecības lieta. Konkrēto reformu izstrādāja tiešām LTRK, LDDK, Latvijas Banka un partneri. faktiski tas intelektuālais spēks tika savākts un dotajā brīdī maksimums sasniegts.

Pamazām reformai uzradās pretinieki. Pašvaldības ciestu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājuma. Lielu daļu pašvaldību izdevumos sastāda maksa par degvielu sabiedriskajam transportam. Ja pieliktu akcīzi dīzeļdegvielai, šie izdevumi augtu.

AIVARS LEMBERGS Ventspils vadītājs - Lai tās visas garantijas dod kas – valsts. Pareizi ?

-Lembergs ir pie jums nācis runāt par šo reformu?

MĀRIS KUČINSKIS Ministru prezidents (ZZS) - Šobrīd nē. Vispār. Par šo lietu konkrēto, reformu. Pēdējās nedēļas kopš tāds pirmdienas es neesmu Lemberga kungu saticis.

Reformas izredzes pasliktināja Lemberga pārstāvētā Lielo pilsētu asociācija. Mēri bija panākuši garantijas, ka pašvaldību ienākumi nesamazināsies ne par centu. Savukārt Nacionālajā Trīspusējā sadarbības padomē arodbiedrības

izspieda solījumu, ka veselības nozarei ik gadu būs 4% no IKP, kas ir vairāk nekā šobrīd. Arī šī ienākumu starpība valstij būs jākompensē.

Dienu pirms valdības sēdes negaidīti iebildumus vēl cēla Ārvalstu investoru padome. Ārvalstu investori uzskata, ka vispirms jāreformē VID, tikai pēc tam nodokļu sistēma.

ZLATA ELKSNIŅA – ZAŠČIRINSKA Ārvalstu investoru padomes valdes priekšsēdētāja - Uzņēmēji ir norādījuši, ka viņiem administratīvais slogs nodokļu deklarāciju aizpildīšanā ir tikpat svarīgs, cik nodokļu likme. Vajadzētu to reformu nesasteigt un ļaut uzņēmējam laiku tā kā viņu pārdomāt un pieņemt likumu varbūt līdz šī gada beigām, bet pašu likumu sākt piemērot ar 1.janvāri 2019.gada.

Latvijas Bankas vadītājs Ilmārs

Rimšēvičs uzskata, ka valdība labi iecerēto reformu iedzinusi strupceļā.

Pirms valdības sēdes viņš aizgāja konsultēties ar Vienotības frakciju un valdībā bankas un Vienotības pozīcija sakrita. Pašreizējā veidolā reformu pieņemt nevarot, jo tā var izpostīt budžetu. Banka jau saņēmusi indikācijas, kas Eiropas Komisija neļaus Latvijai palielināt budžeta deficītu.

ILMĀRS RIMŠEVIČS Latvijas Bankas prezidents - Pie nereformētas veselības sistēmas iemest naudu jeb ielikt naudu šajā esošajā sistēmā, nesakārtojot visas šīs te lietas, par ko mēs esam runājuši, skaidru pakalpojuma definēšanu, par cik tas maksā, nenodrošinot to, ka esošā naudas tērēšana tiek kontrolēta no Nacionālā veselības dienesta puses, kuram būtu jāpārtop par valsts apdrošināšanas sabiedrību, šie nauda

pie esošajiem 110 miljoniem, kas nākošajā gadā ir paredzēti, parādās vēl 100 miljoni, tad šis te budžets kopā nav savelkams.

Bažas ir par to, ka, ja šis budžets nonāk lielākā deficītā, kā tas ir bijis līdz šim, ka plāns B tiek izmantots pievienotās vērtības nodokļa celšana. Un tas, manuprāt, ir nepieņemami.

Reformas pretinieku iebildumi Kučinski bija nokaitinājuši. Vienotības kolēģiem valdībā viņš deva mājienu – vai nu reforma vai nu valdība bez jums.

Tomēr Rimševičs mudināja valdību pieņemt tikai ekonomiku stimulējošo reformas sadaļu un, kamēr nav saņemta Eiropas Komisijas piekrišana budžeta deficīta palielināšanai,

nemēģināt mazināt nodokļus darba ņēmējiem un pensionāriem, kā arī nepalielināt akcīzes nodokli degvielai.

ILMĀRS RIMŠĒVIČS Latvijas Bankas prezidents - Mēs ļoti daudz strukturālās nodokļu pārmaiņas vienlaikus veicam. Es ierosinātu tāpēc maija mēnesi izmantot ļoti produktīvam darbam. Turpināt visas šīs lietas noskaidrot. Šodien pieņemt tikai tās pamatnostādnes, kas mums ir pilnīgi skaidras un kuras mēs varētu saukt par nodokļu reformu. Kas ir UĪNs, ĪĪNs, neapliekamā peļņa, kas ir reinvestēta atpakaļ uzņēmumā.

To pašu tikai citiem vārdiem pieprasīja Vienotības ministri. Kučinskis bija spiests piekāpties, sevišķi tādēļ, ka uz kompromisiem viņu mudināja arī paša partijas biedri.

Starpbrīdis valdības nodokļu reformas sēdē. Uz spontānām sanāksmēm pulcējas katras partijas ministri. Valdības koridorā slepena starppartiju sanāksme. Imants Parādnieks, Jānis Dūklavs un Arvils Ašeradens.

Rezultātā valdība nolēma reformu atlikt un noskaidrot, ko par to domā Eiropas komisija. Taču neatrisināts vēl paliek jautājums par veselības finansēšanas avotu. Latvijas Bankas vadītājs uzskata, ka, iespējams, jāmeklē papildus finanšu avoti, piemēram, iedzīvotāju maksājumi, apdrošinot savu veselību.

ILMĀRS RIMŠEVIČS Latvijas Bankas prezidents - Es pamanu to, ka faktiski nodokļu reformas un nodokļu pamatnostādņu apspriešana netieši tomēr norāda uz to, ka pie šī jautājuma noteikti nāksies atgriezties.

MĀRIS KUČINSKIS Ministru prezidents (ZZS) - Jebkurā gadījumā šodienas NTSP lēmums liek meklēt arī izeju.

- Tad par papildus maksājumiem no iedzīvotājiem varētu būt runa?

- Kučinskis - Vienotībai šis jautājums arī ir ļoti, ļoti svarīgs, tādēļ Veselība nešauboties no viņu puses tika pieteikta. Nu tad kopīgi arī skatīsimies, kā viņu risināt. Es neesmu dzirdējis arī konkrētus piedāvājumus, es vienkārši apzinoties, ka bez koalīcijas nu būs grūti, faktiski neiespējami pieņemt, meklēju arī šobrīd iespējas sēsties pie galda un vienoties.

DANA REIZNIECE OZOLA finanšu ministre (ZZS) - Tas būs diskusiju jautājums ar kolēģiem, jo finanšu ministrija no savas puses ir piedāvājusi veselības finansēšanas modeli ilgtermiņā, sasaistot to ar valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, nu, ja šis nav atbalstāms plāns, tad es arī sagaidu, ka kolēģi partneri piedāvās arī risinājumus no savas puses.

- Kur atrast naudu veselībai ?

EDVARDS SMILTĒNS Vienotības priekšsēdētāja vietnieks - Tam būtu jānāk piedāvājumam no Finanšu ministrijas.

- Nē, jūsu valdība, kur atrast naudu veselībai ?

Smiltēns - Tad ir jāsēžās pie galda, jādiskutē.

- Vai jāabalsta veselības apdrošināšana ?

Smiltēns - Iespējams, ir jāatbalsta veselības apdrošināšana.

