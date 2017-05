Krievija «pārtver» apjomīgus ārvalstu banku datus; cieš divas Latvijas bankas

Foto: REUTERS/Scanpix

Pagājušajā trešdienā notikusi apjomīga zādzība, kuras sekas vēl neviens tā īsti nespēj aplēst. Runa ir par Krievijas valstij daļēji piederošo IT pakalpojumu sniedzēju ROS-telekom. Tam ir izdevies pārtvert datus no vairākām bankām. Starp tām arī ir divas no Latvijas. Iespējams, notikušais ir tikai tests. Iespējams, - nav.